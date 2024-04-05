50 сиамских крокодилов, которые когда-то считались вымершими, выпустили в дикую природу

Это один из 50 сиамских крокодилов, выпущенных в водоём на западе Камбоджи. Он появился благодаря 20-летней..

Это один из 50 сиамских крокодилов, выпущенных в водоём на западе Камбоджи. Он появился благодаря 20-летней программе разведения. Когда-то сиамские крокодилы считались вымершими. Но в начале 2000-х годов их вновь обнаружили в Камбодже.

Специалисты по охране природы из Fauna & Flora International разводили их в защищённых условиях. Затем выпускали в отдалённые лесные районы, чтобы поддержать дикие популяции.

Сиамские крокодилы считаются одними из самых редких рептилий в мире.

Международный союз охраны природы относит этот вид к категории находящихся под угрозой исчезновения. По его данным, в Камбодже, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде осталось от 500 до 1000 сиамских крокодилов.

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Они оказались на грани вымирания из-за огромного спроса на крокодиловую кожу.

[Пабло Синовас, региональный директор Fauna & Flora International]:«Мы разводим крокодилов, защищая их среду обитания, контролируя популяции и, что немаловажно, разводя виды в неволе и возвращая их в отдалённые районы дикой природы, где их защищают местные патрули».

Сиамский крокодил важен для камбоджийцев и с культурной точки зрения. Коренные жители считают это животное священным. Согласно их верованиям, крокодил приносит удачу, а его убийство может обрушить на человека несчастье.

В этом месяце в честь 25-летия со дня повторного открытия сиамских крокодилов организация выпустила в дикую природу самую большую партию хищников – 50 крокодилов.

[Сим Хмао, смотритель крокодилов]:«Я решил присоединиться к проекту по разведению сиамских крокодилов и по их защите, потому что я люблю их. Крокодилов становится меньше. Я присоединился к ним, чтобы сохранить их жизнь для следующего поколения».

Организация планирует продолжать программу в этом районе до тех пор, пока здесь не появится самодостаточная популяция.

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