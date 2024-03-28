В Германии перевернулся международный пассажирский автобус, есть жертвы В Германии попал в аварию автобус с пассажирами. Он ехал из Берлина в швейцарский Цюрих. Сообщается.. Дата загрузки: 2024-03-28

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В Германии попал в аварию автобус с пассажирами. Он ехал из Берлина в швейцарский Цюрих. Сообщается о пятерых погибших. Более 50 человек получили телесные повреждения.

[Олаф Хоппе, представитель полиции Лейпцига]:

«Flixbus сообщил, что на борту было 53 пассажира и два водителя. Я осторожен с цифрами. Нам ещё предстоит это проверить. Речь о людях, и всегда возможно, что одного или двух человек на самом деле там не было. Однако учитывая, что более 50 человек развезли по разным больницам, автобус был очень полным».

Авария произошла около 10 часов утра по местному времени недалеко от Лейпцига на оживлённой трассе А9, соединяющей Берлин с Мюнхеном. Её причины выясняют. Известно, что автобус ехал по прямому участку дороги, а потом резко свернул вправо и завалился на бок.









[Олаф Хоппе, представитель полиции Лейпцига]:

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«Что касается причин аварии, мы пока можем только предполагать. Нет признаков того, что замешано другое транспортное средство».

Подробностей о погибших пока тоже не сообщают.

[Олаф Хоппе, представитель полиции Лейпцига]:

«Эта автобусная компания перевозит самых разных людей из Берлина в Цюрих, поэтому там могут быть люди разного возраста. Других подробностей пока нет».

Пассажирские автобусы и раньше попадали в аварии на трассе А9. Пять лет назад в результате такого ДТП погиб один человек.