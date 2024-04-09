Почти сто человек погибли в Мозамбике в результате крушения лодки, перевозившей людей. Ещё около двадцати числятся..

Около 100 погибших: в Мозамбике перевернулась лодка с людьми

Почти сто человек погибли в Мозамбике в результате крушения лодки, перевозившей людей. Ещё около двадцати числятся пропавшими без вести.

Среди погибших много детей.

[Мануэль Лофорт, сотрудник Морского института]:

«В результате кораблекрушения вчера сообщили о гибели 91 человека. Около 11 вечера мы нашли ещё три тела, итого стало 94. А утром нашли ещё два».

Одиннадцать человек удалось спасти, их отправили в больницу.

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Очевидцы сообщают, что лодка была переполнена – везла около 130 человек. Это рыбацкая лодка, и у неё нет лицензии на транспортировку людей. По предварительным данным, её ударило приливной волной.

[брат погибшей]:

«У меня погибла сестра. Она была с внучкой. Три моих родственника были на лодке, и двое из них погибли».

Судно следовало из Лунги на остров Мозамбик. Многие пассажиры спасались от эпидемии холеры. Мозамбик и другие страны Южной Африки страдают от холеры с прошлого года, однако в последние дни обстановка в Мозамбике стала напряжённее.

[дядя погибших]:

«Я потерял своих племянников. Они бежали сюда из Лунги из-за холеры и утонули. В моей семье погибло пять человек».

Причём власти провинции Нампула сообщили, что люди загрузились на рыбацкую лодку, поддавшись панике, которую вызвала дезинформация об эпидемии.

Во многие районы Мозамбика можно добраться только на лодках, и они часто ходят переполненными.

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