Вслед за рекордными наводнениями в город Порту-Алегри на юге Бразилии пришла ещё одна беда – грабежи..

Бразилия: полиция патрулирует затопленные районы на катерах, чтобы помешать мародёрству

Вслед за рекордными наводнениями в город Порту-Алегри на юге Бразилии пришла ещё одна беда – грабежи и мародерство. Полиция патрулирует затопленные улицы на катерах.

[Рекардо Грунер, полицейский]:

«С первых дней (наводнения) мы патрулируем и охраняем труднодоступные районы. Только с помощью лодок и гидроциклов можно дать ответ мародерам. Благодаря присутствию полиции сокращается количество совершаемых краж и грабежей. Наблюдается снижение (преступности)».

Проливные дожди начались около двух недель назад. В минувшие выходные выпало ещё больше осадков, и, по данным метеорологов, пока они не прекратятся.

У полицейских в работе в таких условиях есть свои трудности.

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[Рекардо Грунер, полицейский]:

«Вся территория города под водой. Мы постоянно сталкиваемся с дорожными знаками, мусорными баками и затопленными транспортными средствами».

Тем временем число погибших в результате проливных дождей возросло до 143. Таковы официальные данные властей. Скорее всего, оно продолжит увеличиваться, поскольку есть пропавшие без вести.

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