Полиция Бразилии обследует загадочную лодку с телами

Лодку с разлагающимися телами обследует бразильская полиция. Рыбаки заметили её в воскресенье у северо-восточного побережья страны...

Лодку с разлагающимися телами обследует бразильская полиция. Рыбаки заметили её в воскресенье у северо-восточного побережья страны.

Лодка дрейфовала у берегов штата Пара примерно в 300 километрах от его столицы – города Белен.

Генеральная прокуратура Бразилии направила в район группу судебно-медицинских экспертов, чтобы определить, откуда взялись тела и само плавсредство.

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В заявлении ведомства говорится, что в лодке может быть до 20 трупов, и что уже возбуждено уголовное дело.

В местных новостях также сообщали, что это могли быть гаитянские мигранты. Однако эту информацию подтвердить не удалось.

Тела доставят в Институт судебно-медицинской экспертизы для опознания. Причину смерти людей пока не сообщают.

Это не первый случай, когда лодки с трупами находят в западной части Атлантического океана.

В 2021 году на побережье Бразилии, а также стран восточной части Карибского бассейна выбросило не менее семи лодок с трупами.

Расследование Associated Press и местных властей установило, что в некоторых лодках были тела африканских мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов. Предполагается, что лодки дрейфовали по несколько недель.

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