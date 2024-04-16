Полиция Бразилии обследует загадочную лодку с телами

Лодку с разлагающимися телами обследует бразильская полиция. Рыбаки заметили её в воскресенье у северо-восточного побережья страны...
Дата загрузки: 2024-04-16
Лодку с разлагающимися телами обследует бразильская полиция. Рыбаки заметили её в воскресенье у северо-восточного побережья страны.
Лодка дрейфовала у берегов штата Пара примерно в 300 километрах от его столицы – города Белен.
Генеральная прокуратура Бразилии направила в район группу судебно-медицинских экспертов, чтобы определить, откуда взялись тела и само плавсредство.
В заявлении ведомства говорится, что в лодке может быть до 20 трупов, и что уже возбуждено уголовное дело.
В местных новостях также сообщали, что это могли быть гаитянские мигранты. Однако эту информацию подтвердить не удалось.
Тела доставят в Институт судебно-медицинской экспертизы для опознания. Причину смерти людей пока не сообщают.
Это не первый случай, когда лодки с трупами находят в западной части Атлантического океана.
В 2021 году на побережье Бразилии, а также стран восточной части Карибского бассейна выбросило не менее семи лодок с трупами.
Расследование Associated Press и местных властей установило, что в некоторых лодках были тела африканских мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов. Предполагается, что лодки дрейфовали по несколько недель.
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