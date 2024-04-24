Пять мигрантов утонули, пытаясь пересечь Ла-Манш на лодке

Несколько человек, в том числе ребёнок, погибли при попытке добраться из Франции в Великобританию по Ла-Маншу...

Несколько человек, в том числе ребёнок, погибли при попытке добраться из Франции в Великобританию по Ла-Маншу.

Это произошло всего через несколько часов после того, как Лондон принял закон о депортации просителей убежища в Руанду, чтобы попытаться предотвратить такие опасные путешествия через пролив.

На борту небольшой переполненной лодки было около 110 человек. Она шла через один из самых оживлённых морских путей в мире.

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[Жак Бийан, глава местной полиции]:

«У них заглох двигатель в нескольких сотнях метров от берега, и несколько человек упали в воду. Глава береговой охраны сразу направил на помощь потерпевшим кораблекрушение патрульный катер. Французские военно-морские силы заметили в лодке несколько человек без сознания».

Остановить поток мигрантов – главный приоритет правительства премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Законопроект позволит Лондону отправлять просителей убежища в африканскую страну, вместо того чтобы позволять им оставаться для ожидания обработки их заявок.

Закон вступит в силу на днях. Премьер Риши Сунак говорит, что первые рейсы отправятся в Руанду в течение 10-12 недель.

[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«Ни один иностранный суд не помешает нам начать полёты».

Правозащитные организации и критики закона говорят, что такое решение бесчеловечно. Но Сунак отвечает, что правительство действует из соображений гуманности, пытаясь помешать контрабандистам завлекать людей в море.

Первый депортационный рейс в Руанду в июне 2022 года заблокировал европейский суд. Затем Верховный суд Великобритании оставил его решение в силе, назвав схему незаконной. Он заявил, что из Руанды мигрантов могут отправить на родину или в другие страны, где им грозит жестокое обращение.

В этом году в Великобританию прибыло более 6000 просителей убежища. Пересекая Ла-Манш, люди сталкиваются с сильными течениями. Кроме того, контрабандисты обычно нагружают суда и лодки до предела, из-за чего их нередко захлёстывают волны.

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