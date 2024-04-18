Последнюю картину Караваджо показали в Лондоне

Сотни лет эта картина считалась работой одного из последователей Караваджо. Её истинное происхождение стало известно только..

Сотни лет эта картина считалась работой одного из последователей Караваджо. Её истинное происхождение стало известно только в 80-х годах прошлого века. Теперь же шедевр итальянского художника впервые за 20 лет показали в Лондоне. Выставка в Национальной галерее называется «Последний Караваджо». [Франческа Уитлум-Купер, куратор выставки]:«Долгое время это был утерянный Караваджо. Он оставался в одной семье 300 лет. В 70-х годах прошлого века картину приобрёл банк в Италии. Однако сенсационное письмо в архиве Неаполя рассказало, что в мае 1610 года, всего за несколько недель до своей смерти, Караваджо написал мученическую смерть святой Урсулы».

Драматические картины Караваджо известны ярким контрастом света и тени, а также реалистичными изображениями людей. Часто ему позировали реальные модели.

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«Мученичество святой Урсулы» мастер написал, возвращаясь в Рим после получения папского помилования за убийство. Однако до города он так и не доехал. Умер по дороге.

Личная жизнь Караваджо была очень бурной. Из-за вспыльчивого характера художник часто оказывался в тюрьме за драки. В одной из таких драк погиб человек. В убийстве обвинили Караваджо. После этого он бежал из Рима и жил в Неаполе, на Сицилии и на Мальте.

[Франческа Уитлум-Купер, куратор выставки]:«Даже по стандартам того очень жестокого периода истории Караваджо, похоже, вёл чрезвычайно ожесточённую жизнь. Те десять лет, которые он провёл в Риме, были наполнены бесконечными обвинениями против него. Он был заносчивым и жестоким молодым человеком, ходил с мечом и постоянно вступал со всеми в стычки. А в 1606 году он убивает своего давнего врага – сутенёра Рануччио Томассони. И ему приходится бежать. Несмотря на то, что он был самым известным художником Рима, несмотря на то, что кардиналы и коллекционеры выстраивались в очереди за его картинами, они ничего не могли поделать. Это серьёзное преступление, поэтому он бежал на юг».

«Мученичество святой Урсулы» изображает женщину со стрелой в груди. Её выпустил язычник, за которого она отказалась выйти замуж.

Примечательно, что работы Караваджо считались революционными. Он изображал простых людей, а также неприкрытые эмоции, что было немыслимо в то время. Кроме того, не сохранилось ни одного рисунка или эскиза художника. То есть свои работы он сразу писал на холсте.

[Франческа Уитлум-Купер, куратор выставки]:«Сегодня мы привыкли видеть на картинах настоящих людей, и мы привыкли видеть грязные ногти. Мы привыкли к тому, что художник просто берёт кисть и рисует прямо на холсте. Во времена Караваджо это было совершенно диковинно».

Выставка «Последний Караваджо» продлится в Лондоне до 21 июля. Вход бесплатный.

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