Последнюю картину Караваджо показали в Лондоне

Сотни лет эта картина считалась работой одного из последователей Караваджо. Её истинное происхождение стало известно только..
Дата загрузки: 2024-04-19
«Долгое время это был утерянный Караваджо. Он оставался в одной семье 300 лет. В 70-х годах прошлого века картину приобрёл банк в Италии. Однако сенсационное письмо в архиве Неаполя рассказало, что в мае 1610 года, всего за несколько недель до своей смерти, Караваджо написал мученическую смерть святой Урсулы».
Драматические картины Караваджо известны ярким контрастом света и тени, а также реалистичными изображениями людей. Часто ему позировали реальные модели.
«Мученичество святой Урсулы» мастер написал, возвращаясь в Рим после получения папского помилования за убийство. Однако до города он так и не доехал. Умер по дороге.
Личная жизнь Караваджо была очень бурной. Из-за вспыльчивого характера художник часто оказывался в тюрьме за драки. В одной из таких драк погиб человек. В убийстве обвинили Караваджо. После этого он бежал из Рима и жил в Неаполе, на Сицилии и на Мальте.[Франческа Уитлум-Купер, куратор выставки]:
«Даже по стандартам того очень жестокого периода истории Караваджо, похоже, вёл чрезвычайно ожесточённую жизнь. Те десять лет, которые он провёл в Риме, были наполнены бесконечными обвинениями против него. Он был заносчивым и жестоким молодым человеком, ходил с мечом и постоянно вступал со всеми в стычки. А в 1606 году он убивает своего давнего врага – сутенёра Рануччио Томассони. И ему приходится бежать. Несмотря на то, что он был самым известным художником Рима, несмотря на то, что кардиналы и коллекционеры выстраивались в очереди за его картинами, они ничего не могли поделать. Это серьёзное преступление, поэтому он бежал на юг».
«Мученичество святой Урсулы» изображает женщину со стрелой в груди. Её выпустил язычник, за которого она отказалась выйти замуж.
Примечательно, что работы Караваджо считались революционными. Он изображал простых людей, а также неприкрытые эмоции, что было немыслимо в то время. Кроме того, не сохранилось ни одного рисунка или эскиза художника. То есть свои работы он сразу писал на холсте.[Франческа Уитлум-Купер, куратор выставки]:
«Сегодня мы привыкли видеть на картинах настоящих людей, и мы привыкли видеть грязные ногти. Мы привыкли к тому, что художник просто берёт кисть и рисует прямо на холсте. Во времена Караваджо это было совершенно диковинно».
Выставка «Последний Караваджо» продлится в Лондоне до 21 июля. Вход бесплатный.
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