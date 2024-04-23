Причудливое и удивительное керамическое искусство показали в Лондоне

Керамические туфли на каблуке и сумочка, дополняющая образ. Эти экспонаты стали частью выставки произведений искусства, представленных..

Керамические туфли на каблуке и сумочка, дополняющая образ. Эти экспонаты стали частью выставки произведений искусства, представленных на Ceramic Art London. Это крупнейшая экспозиция керамики класса люкс в Великобритании.

Для участия пригласили 116 художников из 20 стран мира, в том числе из Гватемалы, Японии и Южной Кореи.

Рич Миллер – гончар и телеведущий популярного шоу Great Pottery. Он представляет коллекцию керамических корон.

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[Рич Миллер, гончар]:

«Монархия – это наша уникальность и то, чем мы все должны гордиться. Я часто использую эту тему, потому что идея монархии и того, как она правит в разных странах, кажется мне захватывающей».

Эти работы выглядят так, словно их выкопал из земли археолог. Греческая художница Мелина Ксанаки из Афин вдохновляется древнегреческой, кипрской и римской керамикой. Она любит использовать современные глазури и смелые цвета, чтобы придать своим изделиям изюминку.

Её работы настолько убедительны, что однажды сотрудник службы безопасности в аэропорту подумал, что она вывозит из страны древние артефакты.

[Мелина Ксенаки, гончар]:«Однажды я проходила через досмотр в аэропорту, и у меня в сумке была маленькая лошадка. Она отобразилась на экране рентгена. Сотрудник остановил меня и стал расспрашивать. Я показала ему свою страницу в соцсети, и там было написано, что я профессионально этим занимаюсь, поэтому он меня отпустил».

А это поразительные работы валлийского гончара Сары Додд. Создавать эти многослойные узоры крайне сложно: приходится долго и кропотливо раскатывать тонкие листы глины.

[Сара Додд, гончар]:«Это кропотливый процесс. Нужно очень тщательно и тонко раскатать, чтобы глина превратилась в ленту, из которой потом создаётся произведение».

Ана Сильва проделала путь из Гватемалы, чтобы её работы увидели в Лондоне. Они вдохновлены пейзажами её родной страны, а также стадами овец.

[Ана Сильва, гончар]:«Здесь есть разные элементы: животные, овцы, например, эта, с маленькими лапками. А ещё я изображаю растения и горы».

Щупальца и пасти диковинных существ. Это коллекция южнокорейского гончара Шинхье Ю. Все её творения – обитатели фантастического мира, который она придумала.

На выставке также подготовили полторы тонны бесплатной глины, чтобы все начинающие художники могли попробовать свои силы.

Мероприятие посетило более 6000 человек.

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