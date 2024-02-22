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Не менее 23 венесуэльцев погибли в результате обрушения незаконного рудника

Не менее 23 венесуэльцев погибли в результате обрушения незаконного рудника

Не менее 23 человек погибли и 15 пострадали в результате схода оползня на нелегальном золотом руднике..

Дата загрузки: 2024-02-22

Не менее 23 венесуэльцев погибли в результате обрушения незаконного рудника
Не менее 23 человек погибли и 15 пострадали в результате схода оползня на нелегальном золотом руднике в штате Боливар на юге Венесуэлы. Место разработки там открытое. Во время схода оползня золото добывали 200 человек. Десятки из них попали в ловушку. Власти ожидают, что жертв станет больше.

[Анхель Маркано, губернатор штата Боливар]:
«Вчера днём произошёл несчастный случай, и шахтёры оказалась в ловушке в руднике под названием «Ла Булья Лока». Шахтёры спустились вниз, чтобы добывать полезные ископаемые. Сошёл оползень, и замуровал людей».

Спасённым шахтёрам сразу оказывают медицинскую помощь, потом отвозят в больницу.

[Йорви Эрнандес, выживший шахтёр]:
«Я благодарю Бога за то, что выжил. Пока был в ловушке, я без остановки молился и почувствовал, что Бог меня спасёт. Это чудо. Все, кто был рядом со мной, умерли. Но я здесь благодаря Богу».

На руднике продолжаются поисково-спасательные работы. На помощь пришли военные. Родственники шахтёров ждут известий.

Штат Боливар богат золотом, алмазами, железной рудой и другими полезными ископаемыми. Здесь есть государственные рудники, но также стремительно развивается нелегальная добыча. Люди, живущие в крайней нищете, рискуют жизнью, чтобы хоть как-то обеспечить семьи.

Периодически происходят несчастные случаи. Так, в декабре прошлого года обрушилась шахта в этом же регионе. Погибло не менее 12 человек.

Незаконная добыча идёт и в других штатах. Так, в прошлом году военные выгнали примерно 14 000 нелегальных шахтёров из национально парка «Япакана» в Амасонасе.
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