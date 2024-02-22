Израиль: наметился прогресс в соглашении об освобождении заложников

«Наметились первые многообещающие признаки прогресса» по новому соглашению об освобождении израильских заложников. Об этом заявил член..

«Наметились первые многообещающие признаки прогресса» по новому соглашению об освобождении израильских заложников. Об этом заявил член военного Кабинета министров Израиля Бени Ганц. [Бени Ганц, министр без портфеля]:«Предпринимаются постоянные попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников, и есть многообещающие первые признаки возможного прогресса. Мы не перестанем искать пути и не упустим ни одной возможности вернуть наших мужчин и женщин домой».

При этом Ганц добавил, что, если новое соглашение с ХАМАС заключить не удастся, то израильские военные будут продолжать сражаться в секторе Газа в том числе в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается в марте.

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Своё заявление Ганц сделал на фоне региональных переговоров, призванных обеспечить паузу в войне, а также доставить помощь сотням тысяч жителей Газы.

Тем временем, армия Израиля опубликовала видеозапись удара по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

В сообщении говорится, что вертолёт израильской армии нанёс удар по наблюдательному пункту, а также по ещё одному объекту, который представлял непосредственную угрозу.

А эти спутниковые снимки показывают бетонную стену, которую Египет возводит на границе с сектором Газа. Каир заявляет, что обеспечивает место, где смогут разместиться жители Газы в случае их массового бегства из анклава. При этом он отрицает, что ограждение призвано стать физической преградой для беженцев.

К слову, и Египет, и некоторые другие арабские страны региона, включая Иорданию, в прошлом намекали, что не хотят принимать много палестинцев.

Израиль же говорит, что собирается начать наступление на «последний бастион» ХАМАС в Рафахе. В этом городе убежище нашло более миллиона палестинцев, бежавших с севера на юг Газы.

ООН заявляет, что запасы гуманитарной помощи, которую доставляли из Египта в анклав, почти полностью исчерпались.

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