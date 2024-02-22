Израиль: наметился прогресс в соглашении об освобождении заложников

«Наметились первые многообещающие признаки прогресса» по новому соглашению об освобождении израильских заложников. Об этом заявил член..
Дата загрузки: 2024-02-22
«Предпринимаются постоянные попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников, и есть многообещающие первые признаки возможного прогресса. Мы не перестанем искать пути и не упустим ни одной возможности вернуть наших мужчин и женщин домой».
При этом Ганц добавил, что, если новое соглашение с ХАМАС заключить не удастся, то израильские военные будут продолжать сражаться в секторе Газа в том числе в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается в марте.
Своё заявление Ганц сделал на фоне региональных переговоров, призванных обеспечить паузу в войне, а также доставить помощь сотням тысяч жителей Газы.
Тем временем, армия Израиля опубликовала видеозапись удара по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
В сообщении говорится, что вертолёт израильской армии нанёс удар по наблюдательному пункту, а также по ещё одному объекту, который представлял непосредственную угрозу.
А эти спутниковые снимки показывают бетонную стену, которую Египет возводит на границе с сектором Газа. Каир заявляет, что обеспечивает место, где смогут разместиться жители Газы в случае их массового бегства из анклава. При этом он отрицает, что ограждение призвано стать физической преградой для беженцев.
К слову, и Египет, и некоторые другие арабские страны региона, включая Иорданию, в прошлом намекали, что не хотят принимать много палестинцев.
Израиль же говорит, что собирается начать наступление на «последний бастион» ХАМАС в Рафахе. В этом городе убежище нашло более миллиона палестинцев, бежавших с севера на юг Газы.
ООН заявляет, что запасы гуманитарной помощи, которую доставляли из Египта в анклав, почти полностью исчерпались.
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