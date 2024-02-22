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Израиль: наметился прогресс в соглашении об освобождении заложников

Израиль: наметился прогресс в соглашении об освобождении заложников

«Наметились первые многообещающие признаки прогресса» по новому соглашению об освобождении израильских заложников. Об этом заявил член..

Дата загрузки: 2024-02-22

Израиль: наметился прогресс в соглашении об освобождении заложников
«Наметились первые многообещающие признаки прогресса» по новому соглашению об освобождении израильских заложников. Об этом заявил член военного Кабинета министров Израиля Бени Ганц.

[Бени Ганц, министр без портфеля]:
«Предпринимаются постоянные попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников, и есть многообещающие первые признаки возможного прогресса. Мы не перестанем искать пути и не упустим ни одной возможности вернуть наших мужчин и женщин домой».

При этом Ганц добавил, что, если новое соглашение с ХАМАС заключить не удастся, то израильские военные будут продолжать сражаться в секторе Газа в том числе в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается в марте.

Своё заявление Ганц сделал на фоне региональных переговоров, призванных обеспечить паузу в войне, а также доставить помощь сотням тысяч жителей Газы.

Тем временем, армия Израиля опубликовала видеозапись удара по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

В сообщении говорится, что вертолёт израильской армии нанёс удар по наблюдательному пункту, а также по ещё одному объекту, который представлял непосредственную угрозу.

А эти спутниковые снимки показывают бетонную стену, которую Египет возводит на границе с сектором Газа. Каир заявляет, что обеспечивает место, где смогут разместиться жители Газы в случае их массового бегства из анклава. При этом он отрицает, что ограждение призвано стать физической преградой для беженцев.

К слову, и Египет, и некоторые другие арабские страны региона, включая Иорданию, в прошлом намекали, что не хотят принимать много палестинцев.

Израиль же говорит, что собирается начать наступление на «последний бастион» ХАМАС в Рафахе. В этом городе убежище нашло более миллиона палестинцев, бежавших с севера на юг Газы.

ООН заявляет, что запасы гуманитарной помощи, которую доставляли из Египта в анклав, почти полностью исчерпались.
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