Трагедия в южноафриканской провинции Лимпопо. Автобус с пассажирами упал с моста. Выжила только восьмилетняя девочка. 45..

Автобус упал с моста в ЮАР: 45 погибших

Трагедия в южноафриканской провинции Лимпопо. Автобус с пассажирами упал с моста. Выжила только восьмилетняя девочка. 45 человек погибли.

Как сообщается, в автобусе ехали паломники. Они направлялись из Ботсваны в город Мория в ЮАР на пасхальные празднования.

ДТП произошло в гористой местности на севере страны на мосту Маматлакала.

Предположительно, водитель потерял управление, в результате чего автобус протаранил ограждение моста и упал с 50-метровой высоты. При ударе о землю он загорелся.

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Поисково-спасательная операция продолжалась до позднего вечера четверга. Некоторые тела обгорели до неузнаваемости или были заблокированы внутри автобуса, другие были разбросаны по местности.

Выжившую девочку с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

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