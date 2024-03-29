Автобус упал с моста в ЮАР: 45 погибших

Трагедия в южноафриканской провинции Лимпопо. Автобус с пассажирами упал с моста. Выжила только восьмилетняя девочка. 45..
Дата загрузки: 2024-03-29
Как сообщается, в автобусе ехали паломники. Они направлялись из Ботсваны в город Мория в ЮАР на пасхальные празднования.
ДТП произошло в гористой местности на севере страны на мосту Маматлакала.
Предположительно, водитель потерял управление, в результате чего автобус протаранил ограждение моста и упал с 50-метровой высоты. При ударе о землю он загорелся.
Поисково-спасательная операция продолжалась до позднего вечера четверга. Некоторые тела обгорели до неузнаваемости или были заблокированы внутри автобуса, другие были разбросаны по местности.
Выжившую девочку с тяжёлыми травмами доставили в больницу.
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