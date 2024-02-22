Десятки жилых домом оказались на краю обрыва в Ла-Пасе – столице Боливии, и вот-вот рухнут вниз...

В Боливии жилые дома сползают в реку после дождей

Десятки жилых домом оказались на краю обрыва в Ла-Пасе – столице Боливии, и вот-вот рухнут вниз. Оползни вдоль берегов местной реки Ирпави вызвали сильные ливни.

Дома этой женщины уже нет. Он находился в 25 метрах от русла, однако хватило суток, чтобы всё обвалилось.

[местная жительница]:

«У меня был домик. Вот лист металла, вот моя черепица. Единственное, что осталось – это маленькая кухня. И всё. Все мелочи, которые у меня были, смыло (водой). Я не успела вынести свои вещи, и их смыло».

Власти Боливии мобилизовали рабочих и тяжёлую технику в различные районы Ла-Паса для ликвидации последствий стихийных бедствий.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Здесь была дорога, шла вниз. Здесь была автобусная остановка. Больше ни автобусы, ни что-то ещё не ходит, потому что всё упало в реку».

Национальная служба метеорологии и гидрологии Боливии сообщила, что в феврале суммарное количество осадков достигло 140,4 миллиметра. Это значительно больше нормы.

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