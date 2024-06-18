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Телеканал NTD

В Индии столкнулись поезда: 15 погибших

В Индии столкнулись поезда: 15 погибших

По меньшей мере, 15 человек погибли, ещё десятки пострадали в Индии в результате столкновения двух поездов...

Дата загрузки: 2024-06-19

В Индии столкнулись поезда: 15 погибших

По меньшей мере, 15 человек погибли, ещё десятки пострадали в Индии в результате столкновения двух поездов.

Инцидент произошёл в городе Дарджилинг в штате Западная Бенгалия. Грузовой состав врезался в стоящий на путях пассажирский поезд сзади. В результате один пассажирский вагон встал почти вертикально.

Руководство железных дорог Индии считает, что всему виной была ошибка машиниста товарного состава. По их данным, он проигнорировал сигнал светофора.

[Джайя Верма Синха, глава правления Indian Railways]:

«На первый взгляд причина – человеческая ошибка, но точно мы узнаем после расследования. Человеческие ошибки нужно контролировать. Важно наличие автоматической системы защиты поездов. Мы будем внедрять её шире».

Как сообщается, пассажирский экспресс следовал из северо-восточного штата Трипура в Калькутту, столицу Западной Бенгалии. В результате столкновения с рельсов сошло три вагона.
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