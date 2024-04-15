По меньшей мере, 18 человек погибли в результате схода оползней на индонезийском острове Сулавеси. Продолжаются работы..

Оползни в Индонезии: 18 погибших, несколько пропавших без вести

По меньшей мере, 18 человек погибли в результате схода оползней на индонезийском острове Сулавеси. Продолжаются работы по спасению тех, кто пропал без вести.

Оползни были вызваны сильными дождями. Пострадали две деревни на юге Сулавеси. Разрушены четыре дома.

При этом сколько людей пропало без вести, не сообщают. Местные СМИ пишут, что это как минимум два человека.

[Лукас Дума Таруккада, глава деревни Мангау]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы убеждали людей переехать в дома их родственников. Думаю, этот район всё ещё уязвим перед оползнями».

Горный район Тана Тораджа находится в центре острова Сулавеси примерно в 300 километрах от столицы провинции.

В прошлом месяце в результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли по меньшей мере 26 человек. Кроме того, проливные дожди разрушили сотни домов и привели к перемещению тысяч людей.

Сезон дождей в Индонезии начался в январе. При этом метеорологическое агентство страны прогнозировало пик в первом квартале года, особенно на островах Ява и Суматра.

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