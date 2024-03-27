Обрушение моста в Балтиморе: шестеро рабочих, возможно, погибли На кадрах с дрона видно обрушившийся автомобильный мост в Балтиморе и грузовое судно «Дали», которое врезалось.. Дата загрузки: 2024-03-27

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На кадрах с дрона видно обрушившийся автомобильный мост в Балтиморе и грузовое судно «Дали», которое врезалось в его опору. Инцидент произошёл ночью.

300-метровый контейнеровоз шёл под флагом Сингапура и был зафрахтован судоходной компанией Maersk. Он направлялся из гавани Балтимора в Шри-Ланку. Перед столкновением он сообщил об отключении электроэнергии. Это позволило остановить движение на мосту Фрэнсиса Скотта Ки до обрушения.

Впрочем, несколько автомобилей всё же упали в реку Патапско. Без вести пропавшими числятся шесть рабочих. Полагают, что они погибли. Активные поиски остановили через 18 часов после аварии. Как сообщила береговая охрана, шансов выжить в такой холодной воде и при температуре воздуха около трёх градусов по Цельсию почти не было.









[Роланд Батлер-младший, полицейский]:

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«Нам пришлось прекратить операции. Мы не возобновим их, пока не сможем обеспечить безопасность тех водолазов и спасателей, которые будут в этом участвовать».

Двоих человек достали живыми сразу после аварии. Один получил лишь незначительные повреждения. Другого в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Все погибшие и пострадавшие – рабочие, которые ночью ремонтировали дорожное покрытие на мосту.

Экипаж контейнеровоза состоит из 22 человек. Все они граждане Индии. Никто из людей на борту не пострадал.

Автомобильный четырёхполосный стальной мост длиной более 2,5 километров построили 27 лет назад.