На Пакистан обрушились сильные снегопады и ливни: десятки жертв

Не менее 35 человек стали жертвами сильных снегопадов и ливней в Пакистане за последние шесть дней...

Не менее 35 человек стали жертвами сильных снегопадов и ливней в Пакистане за последние шесть дней. Сообщается также о десятках пострадавших. Такие данные предоставили власти северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

В некоторых районах люди остаются без связи и электроэнергии.

[местный житель]:

«Не было электричества и телефонной связи. Сегодня электричество восстановили, но оно всё равно то есть, то нет. Мы здесь без света, воды и прочего уже шесть дней». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Утром я выехал из Тимаргары. Когда я добрался до Дира, дорога была закрыта, а там было метра два снега. Другая дорога остаётся открытой, но на пути есть трудности. Например, где-то осталась только одна полоса из-за оползня».

Метеорологи в столице Карачи говорят, что такие погодные катаклизмы в марте для Пакистана ранее были редкостью. Но теперь всё меняется.

[Сардар Сарфараз, метеоролог]:

«Экстремальные погодные явления теперь бывают чаще, и наша инфраструктура стала более уязвимой. Нам нужна устойчивая к изменению климата инфраструктура, хорошая система раннего предупреждения и повышенная осведомленность людей. Только тогда можно будет принять более эффективные меры защиты».

Напомним, в 2022 году в результате муссонных ливней и таяния ледников в Пакистане погибло более 1700 человек. В целом тогда катаклизмы нарушили жизнь 33 миллионов пакистанцев, смыв дома, домашний скот, посевы и разрушив дороги. Ущерб оценили в 30 миллиардов долларов.

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