Автобус попал в ДТП в Боливии: почти все погибли

Трагедия на западе Боливии. Небольшой автобус с пассажирами, следуя по трассе, столкнулся с грузовиком. Почти все..
Дата загрузки: 2024-04-05
[Хулио Ларреа, глава службы по организации дор. движения]:
«Больно видеть 14 погибших, включая ребёнка. Среди погибших также девять женщин».
Инцидент произошёл в департаменте Оруро.
[Хулио Ларреа, глава службы по организации дор. движения]:
«Грузовик, перевозивший соль из Потоси в Оруро, столкнулся лоб в лоб с автобусом, принадлежащим компании Trans 27 de Julio. Автобус следовал из Оруро в Уануни».
По данным властей, грузовик выехал на встречную полосу, по которой ехал автобус. Водитель машины, по всей видимости, потерял управление. Возможно, заснул за рулём.
Водитель грузовика – один из всего двух выживших в этом ДТП. Полиция задержала его и передала в руки прокуратуры.
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