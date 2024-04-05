Трагедия на западе Боливии. Небольшой автобус с пассажирами, следуя по трассе, столкнулся с грузовиком. Почти все..

Автобус попал в ДТП в Боливии: почти все погибли

[Хулио Ларреа, глава службы по организации дор. движения]:

«Больно видеть 14 погибших, включая ребёнка. Среди погибших также девять женщин».

Трагедия на западе Боливии. Небольшой автобус с пассажирами, следуя по трассе, столкнулся с грузовиком. Почти все погибли.

Инцидент произошёл в департаменте Оруро.

[Хулио Ларреа, глава службы по организации дор. движения]:

«Грузовик, перевозивший соль из Потоси в Оруро, столкнулся лоб в лоб с автобусом, принадлежащим компании Trans 27 de Julio. Автобус следовал из Оруро в Уануни».

По данным властей, грузовик выехал на встречную полосу, по которой ехал автобус. Водитель машины, по всей видимости, потерял управление. Возможно, заснул за рулём.

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Водитель грузовика – один из всего двух выживших в этом ДТП. Полиция задержала его и передала в руки прокуратуры.

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