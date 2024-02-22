В Ватикане реставрируют центральный элемент собора Святого Петра

Первая за 250 лет масштабная реставрация гигантского кивория началась в соборе Святого Петра в Ватикане. На..

Первая за 250 лет масштабная реставрация гигантского кивория началась в соборе Святого Петра в Ватикане. На неё уйдёт почти 700 000 евро.

Киворий создал в XVII веке итальянский скульптор и архитектор Джованни Лоренцо Бернини. Сооружение установили над главным алтарём собора и предполагаемым местом могилы святого Петра. Апостола распяли по приказу римского императора Нерона в I веке нашей эры.

[Энцо Фортунато, священник]:

«Символическое и религиозное значение кивория в том, что он находится в центре собора. А на алтаре проводится причастие, которое очень важно для христиан».

Сооружение состоит из навеса и четырёх витых колонн. Над киворием возвышаются статуи ангелов. Эта скульптурно-архитектурная композиция считается шедевром Бернини.

[Альберто Капитануччи, инженер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это монументальное церковное сооружение. Высота кивория – почти 30 метров. Только мраморные постаменты возвышаются на два с половиной метра».

По словам специалистов, наибольшей деликатности потребует деревянный навес с бронзовыми и лепными украшениями.

Реставрацию планируют закончить к декабрю. Перерыв сделают только на Пасхальной неделе, когда будут проходить праздничные службы.

Бернини построил киворий над могилой святого Петра по распоряжению Папы Римского Урбана VIII. Талантливый скульптор также создал кафедру Святого Петра. Она находится в алтарном пространстве собора.

Бернини выполнял и другие крупные работы по украшению базилики. Ему также принадлежит проект площади Святого Петра. Она считается одним из самых выдающихся произведений градостроительного искусства.

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