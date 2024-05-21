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Ливни с градом затопили город на западе Польши

Ливни с градом затопили город на западе Польши

Вот так выглядит город Гнезно на западе Польши после того, как по стране пронёсся ураган. Здесь..

Дата загрузки: 2024-05-21

Ливни с градом затопили город на западе Польши

Вот так выглядит город Гнезно на западе Польши после того, как по стране пронёсся ураган. Здесь прошёл ливень с градом.

[пожарный]:
«Сегодня на Гнезно обрушился мощный шторм с градом, в результате чего было затоплено довольно много домов и улиц. Пожарные дежурят беспрерывно. В город также доставили много дополнительных бригад для помощи в проведении работ».

О жертвах или пострадавших сообщений не поступало. Одну женщину пришлось вызволять из машины вместе с человеком, который ранее попытался спасти её самостоятельно.

[пожарный]:
«К нам поступило сообщение, что человек оказался в ловушке в затопленном автомобиле. Прибыв на место, мы выяснили, что один из свидетелей подплыл к машине, высвободил из неё женщину, и они оба стали держаться за машину и ждать помощи».

Польское метеорологическое агентство охарактеризовало штормы как «сильные», и отметило, что они ещё не закончились. Больше всего от града, проливного дождя и сильного ветра страдают районы на западе и юго-востоке Польши.
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