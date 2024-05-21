Ливни с градом затопили город на западе Польши

Вот так выглядит город Гнезно на западе Польши после того, как по стране пронёсся ураган. Здесь..

Вот так выглядит город Гнезно на западе Польши после того, как по стране пронёсся ураган. Здесь прошёл ливень с градом.

[пожарный]:

«Сегодня на Гнезно обрушился мощный шторм с градом, в результате чего было затоплено довольно много домов и улиц. Пожарные дежурят беспрерывно. В город также доставили много дополнительных бригад для помощи в проведении работ».

О жертвах или пострадавших сообщений не поступало. Одну женщину пришлось вызволять из машины вместе с человеком, который ранее попытался спасти её самостоятельно.

[пожарный]:

«К нам поступило сообщение, что человек оказался в ловушке в затопленном автомобиле. Прибыв на место, мы выяснили, что один из свидетелей подплыл к машине, высвободил из неё женщину, и они оба стали держаться за машину и ждать помощи».

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Польское метеорологическое агентство охарактеризовало штормы как «сильные», и отметило, что они ещё не закончились. Больше всего от града, проливного дождя и сильного ветра страдают районы на западе и юго-востоке Польши.

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