Не менее 19 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, вызванных днями проливных дождей...

В Индонезии из-за наводнений и оползней гибнут люди

Не менее 19 человек погибли в Индонезии в результате наводнений и оползней, вызванных днями проливных дождей. Ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

Бедствие обрушилось на провинцию Западная Суматра. От непогоды страдают её столица Паданг, а также ещё восемь регионов. Особенно южная прибрежная зона.

[Абдул Малик, глава спасателей]:

«Объединённая команда спасателей расширила работу на 14 пострадавших районов».

Повреждено около 700 жилых домов, а также десятки мостов, школы и сельскохозяйственные угодья.

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В спасательных работах участвуют 150 человек. Им препятствует то, что некоторые дороги заблокированы оползнями.

Более 70 тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Специальных временных убежищ не оборудовали, поэтому люди размещаются в близлежащих мечетях. Им предоставляют еду, воду и лекарства. Как только вода отступит, они готовы вернуться домой.

При этом прогнозы синоптиков неутешительные – впереди ещё несколько дней ливней. Ожидаются новые наводнения и оползни. Сезон дождей в Индонезии начался в январе.

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