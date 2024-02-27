Новинки мобильных технологий показали на Mobile World Congress

На выставке Mobile World Congress в Барселоне стартапы демонстрируют свои новейшие гаджеты. Немецкая компания предлагает комплексные..

На выставке Mobile World Congress в Барселоне стартапы демонстрируют свои новейшие гаджеты.

Немецкая компания предлагает комплексные оптические решения для очков дополненной реальности.

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[Фрэнк Каруц, представитель Tooz Technology]:«По сути, наш бизнес – это производство «умных» очков, которые люди носят каждый день. Итак, мы добавляем к обычным очкам виртуальное изображение, которое словно парит в воздухе. Особенность нашей технологии в том, что мы можем взять обычную линзу для любых очков и добавить эту технологию в эту линзу».

Голландская компания показывает, как её Holobox может создавать реалистичные голограммы в конференц-залах и отелях.

Устройство оснащено 86-дюймовым прозрачным ЖК-экраном 4K для реалистичной голографической проекции в натуральную величину. За счёт света за экраном создается иллюзия 3D-проекции или голограммы.

С помощью такой технологии предлагают показывать выступления и проводить прямые трансляции.

[Джурриен Споэльстра, представитель Holoconnects]:«Как вы знаете, 90 процентов общения – это язык тела. А во время групповых встреч вы видите только эту часть. Итак, вам не хватает очень большой и важной части тела, чтобы донести сообщение. Так что теперь вы можете полноценно поговорить с кем-то, видя его в натуральную величину».

А этот аксессуар для смартфона добавляет клавиатуру к мобильному телефону с сенсорным экраном.

[Майкл Фишер, соучредитель технологии Clicks]:«Мы от многого отказались, лишившись этих кнопок. Виртуальная клавиатура теперь занимает 40 процентов площади экрана. То есть когда вы общаетесь или обмениваетесь сообщениями, вы не можете видеть весь разговор».

Ещё один голландский стартап запускает свой продукт Nibble. Это самый маленький в мире спектральный сенсорный модуль NIR для анализа материалов. Благодаря запатентованной технологии миниатюрных фотонных спектральных чипов ChipSense обеспечивается та же точность, что и при лабораторном анализе. Устройство помогает проанализировать свойства продукта в режиме реального времени. Его уже использует голландская полиция, чтобы выявлять запрещённые вещества.

Mobile World Congress завершается 29 февраля.

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