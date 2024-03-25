Почему молодые китайцы стали реже покупать предметы роскоши

Молодые жители крупных городов Китая стали тратить меньше денег на предметы роскоши. Раньше это было главной..
Дата загрузки: 2024-03-25
«Думаю, что потребители основываются на своих экономических возможностях и текущей среде. Концепция потребления немного изменилась. Деньги у них на руках относительно ограничены, поэтому они тщательнее обдумывают свои покупки. Теперь они сравнивают цены и покупают осознаннее. Они отказываются от импульсивного потребления». [Сяо Сунь, дизайнер одежды]:
«Лично меня не очень интересуют предметы роскоши. Я работаю в индустрии моды, поэтому пришёл сюда по работе, посмотреть, как работают международные бренды. Я прекрасно понимаю, что цены на многие предметы завышены. Вместо того, чтобы тратить больше денег на эти товары, я предпочитаю наслаждаться жизнью через такие вещи, как изысканная еда и путешествия в разные страны».
Сектор элитных товаров сталкивается с замедлением спроса на предметы роскоши. Люксовые бренды уже начали прогнозировать спад продаж из-за слабого спроса в Азии. Так, французский лейбл класса люкс Kering сообщил, что в первом квартале этого года его доходы сократятся примерно на 10%. Объяснил это, в том числе, спадом азиатских продаж бренда Gucci. Также о падении продаж в январе сообщил Burberry.
На фоне этого дешевеют акции многих компаний класса люкс, таких как LVMH, Burberry, Richemont и Christian Dior. Падение колеблется в пределах от полутора до 3,2 процента.
Эксперты отмечают, что, несмотря на официальные цифры, китайская экономика, возможно, вошла в рецессию. Она столкнулась с давлением от кризиса на рынке недвижимости. Также сообщают о высоком уровне безработицы среди молодёжи.
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