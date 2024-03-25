Почему молодые китайцы стали реже покупать предметы роскоши

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Молодые жители крупных городов Китая стали тратить меньше денег на предметы роскоши. Раньше это было главной характеристикой одного из самых прибыльных рынков мира. Теперь же жители Пекина отмечают, что привычки людей меняются. [Джулия Гэ, работница туристической отрасли]:«Думаю, что потребители основываются на своих экономических возможностях и текущей среде. Концепция потребления немного изменилась. Деньги у них на руках относительно ограничены, поэтому они тщательнее обдумывают свои покупки. Теперь они сравнивают цены и покупают осознаннее. Они отказываются от импульсивного потребления». [Сяо Сунь, дизайнер одежды]:«Лично меня не очень интересуют предметы роскоши. Я работаю в индустрии моды, поэтому пришёл сюда по работе, посмотреть, как работают международные бренды. Я прекрасно понимаю, что цены на многие предметы завышены. Вместо того, чтобы тратить больше денег на эти товары, я предпочитаю наслаждаться жизнью через такие вещи, как изысканная еда и путешествия в разные страны».

Сектор элитных товаров сталкивается с замедлением спроса на предметы роскоши. Люксовые бренды уже начали прогнозировать спад продаж из-за слабого спроса в Азии. Так, французский лейбл класса люкс Kering сообщил, что в первом квартале этого года его доходы сократятся примерно на 10%. Объяснил это, в том числе, спадом азиатских продаж бренда Gucci. Также о падении продаж в январе сообщил Burberry.

На фоне этого дешевеют акции многих компаний класса люкс, таких как LVMH, Burberry, Richemont и Christian Dior. Падение колеблется в пределах от полутора до 3,2 процента.

Эксперты отмечают, что, несмотря на официальные цифры, китайская экономика, возможно, вошла в рецессию. Она столкнулась с давлением от кризиса на рынке недвижимости. Также сообщают о высоком уровне безработицы среди молодёжи.

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