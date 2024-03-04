Боливийские военные и сотрудники гражданской обороны доставляют помощь пострадавшим от наводнения на севере страны. В отрезанные..

Наводнения в Боливии: военные добираются до пострадавших на каноэ

[пострадавшая от наводнения]:

«Наш район затоплен. Мы выращивали маниоку у реки и потеряли всё. Ничего не осталось».

Боливийские военные и сотрудники гражданской обороны доставляют помощь пострадавшим от наводнения на севере страны. В отрезанные от мира районы добираются на каноэ. Людям привозят еду, воду и лекарства.

Сильные дожди на прошлой неделе обрушились на Андский регион, Амазонку и долины центральной Боливии. По данным Национальной службы метеорологии и гидрологии, осадков в феврале было намного больше нормы, особенно в департаментах Ла-Пас и Потоси.

Это небольшой посёлок Качуэлита.

[пострадавшая от наводнения]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Переживаю за свой дом, он там пустой. Я не могу быть там, потому что он затоплен. Пока ночуем у мамы. Отсюда трудно выбраться из-за воды и отсутствия электричества. Вода не уходит».

Боливия объявила чрезвычайное положение 28 февраля после того, как река Акри вышла из берегов. В результате 570 семей из 14 населённых пунктов были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах.

[пострадавшая от наводнения]:

«Я была вынуждена уйти из дома из-за наводнений. Я пришла сюда, и вот теперь готовлю еду и делюсь ею с другими. Надеюсь, с божьей помощью мы вернёмся домой».

В этом сезоне наводнения усугубляются природным феноменом Эль-Ниньо. В результате разгула стихии в Боливии уже погибло 40 человек. По всей стране пострадало более 15 000 семей.

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