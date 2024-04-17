Кости доисторических слонов, которые нашли школьники, показали в Германии

Это кости доисторических слонов, которые, по мнению учёных, жили на земле около 10 миллионов лет назад...

Это кости доисторических слонов, которые, по мнению учёных, жили на земле около 10 миллионов лет назад. А нашли их два немецких школьника в окрестностях Мюнхена, когда отец взял их на археологические раскопки.

Редкая находка даёт представление, как выглядело вымершее животное под названием дейнотерий. Отец детей, он же директор музея, рассказал, что останки животных обнаружили в прошлом году и теперь реконструировали.

[Пётр Капустин, директор музея]:

«У млекопитающего высотой до пяти метров и весом до двенадцати тонн бивни выходили из нижней челюсти, что совершенно не похоже на современных слонов. И, конечно, это было самое крупное наземное млекопитающее, когда-либо существовавшее на территории Германии».

Предполагают, что животные погибли в результате наводнения. Их быстро засыпало землёй.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В результате масштабных раскопок вблизи небольшой баварской деревни Вайперсдорф под Мюнхеном в общей сложности обнаружили 120 костей.

Сначала 10-летний Александр и его девятилетний брат Константин нашли всего одну кость.

[Александр Капустин, искатель древностей]:

«Мы с Константином сначала подумали, что это дерево. Но папа сказал: «Нет, это кость». А потом когда мы её раскрыли, на неё упал валун, и папа испугался, что кость сломалась. Но, к счастью, она не сломалась».

Найденным доисторическим слонам дали имена. Большой Алекс – это самый крупный из молодых животных, а Малыш Консти – поменьше.

[Нильс Кнотшке, палеонтолог]:

«У животного помоложе кости и зубы ещё полностью не срослись, и на зубах нет износа. Они были травоядными. Зубы тёрлись друг о друга, когда животные ели растения. На этом наборе зубов этого почти не видно».

Некоторые кости были сильно раздроблены. Их склеивали суперклеем, оставляя песок внутри, чтобы кости не рассыпались.

Находка выставлена в доисторическом музее Тауфкирхена.

Короткая ссылка на эту страницу: