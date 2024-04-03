История человека, который каждый день приезжал смотреть на работу крана

Крановщик Шон Беверидж обратил внимание на пожилого человека в инвалидном кресле, который наблюдал за строительством весь день.

«С первого дня этой стройки я замечаю, что мужчина сидит здесь каждое утро с 7 часов, потом обедает одновременно с нами и не уходит, пока я не закончу работу», – поделился Шон на своей страничке в соцсети.



Шон подумал: «Наверное, любознательный пожилой человек считает, что лучше проводить время улице, чем сидеть дома в четырёх стенах».

Через несколько дней крановщик решил подойти к мужчине, который, как обычно, сидел на другой стороне улицы. Шон узнал, что его зовут Гарольд. Он живёт в доме престарелых уже семь лет. У мужчины больное сердце. Их первая беседа длилась два с половиной часа.



Гарольд более пятидесяти лет проработал крановщиком. «Он сказал, что ему нравится смотреть на работу, которой сам занимался много лет. Он и не думал, что снова окажется рядом с работающим краном».

У Гарольда – две дочери и сын. Они не навещали его с тех пор, как он поселился в доме престарелых. Шон пообещал Гарольду, что будет приходить каждый день после смены, а тот давать оценку качества его работы. В обмен на советы друга Шон будет каждое утро приносить ему чёрный кофе и дважды в неделю покупать обед, где он захочет.



«Я благодарен за то, что мне выпала возможность порадовать этого человека, наполнить его дни смыслом и помочь снова улыбнуться», – поделился Шон.

Молодой крановщик написал на своей страничке, что ценит эту дружбу. Он очень рад, что встретил Гарольда в то время, когда тот больше всего нуждался в поддержке. Шон призвал всех постараться сделать чей-то день лучше.