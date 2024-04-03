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История человека, который каждый день приезжал смотреть на работу крана

История человека, который каждый день приезжал смотреть на работу крана
История человека, который каждый день приезжал смотреть на работу крана

Крановщик Шон Беверидж обратил внимание на пожилого человека в инвалидном кресле, который наблюдал за строительством весь день.

«С первого дня этой стройки я замечаю, что мужчина сидит здесь каждое утро с 7 часов, потом обедает одновременно с нами и не уходит, пока я не закончу работу», – поделился Шон на своей страничке в соцсети.

Шон подумал: «Наверное, любознательный пожилой человек считает, что лучше проводить время улице, чем сидеть дома в четырёх стенах».

Через несколько дней крановщик решил подойти к мужчине, который, как обычно, сидел на другой стороне улицы. Шон узнал, что его зовут Гарольд. Он живёт в доме престарелых уже семь лет. У мужчины больное сердце. Их первая беседа длилась два с половиной часа.

Гарольд более пятидесяти лет проработал крановщиком. «Он сказал, что ему нравится смотреть на работу, которой сам занимался много лет. Он и не думал, что снова окажется рядом с работающим краном».

У Гарольда – две дочери и сын. Они не навещали его с тех пор, как он поселился в доме престарелых. Шон пообещал Гарольду, что будет приходить каждый день после смены, а тот давать оценку качества его работы. В обмен на советы друга Шон будет каждое утро приносить ему чёрный кофе и дважды в неделю покупать обед, где он захочет.

«Я благодарен за то, что мне выпала возможность порадовать этого человека, наполнить его дни смыслом и помочь снова улыбнуться», – поделился Шон.

Молодой крановщик написал на своей страничке, что ценит эту дружбу. Он очень рад, что встретил Гарольда в то время, когда тот больше всего нуждался в поддержке. Шон призвал всех постараться сделать чей-то день лучше.

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