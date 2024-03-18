Австралийцы находят способы покупать овощи и фрукты дешевле

Жительница Сиднея Анджела загружает багажник машины овощами и фруктами. Но за крупную покупку много платить не..

Жительница Сиднея Анджела загружает багажник машины овощами и фруктами. Но за крупную покупку много платить не пришлось. Австралийка состоит в так называемом овощном кооперативе, который помогает ей экономить. Присоединилась к нему восемь лет назад.

[Анджела Вебстер, жительница Сиднея]:

«В то время я только что овдовела. Я работала и растила пятилетнего сына. Мне нужно было общение с людьми, а также я хотела кормить ребёнка здоровой пищей».

Овощной кооператив возник в 70-х годах. Группа матерей-одиночек из Сиднея решила вскладчину покупать свежие овощи и фрукты. Сейчас в кооператив входят 12 семей. Каждую неделю одна из них едет на рынок и оптом закупает продукты.

[Энн Джексон, жительница Сиднея]:

«Остаётся только отдать деньги тому, кто делал покупки в тот день. Мы вносим одинаковую сумму – 25 долларов». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Если купить это в обычном супермаркете, то, вероятно, пришлось бы заплатить более 200 долларов».

В Австралии после нескольких лет инфляции цены начинают снижаться. Но расходы у людей всё равно большие.

[Джиджи Фостер, аналитик]:

«Розничные магазины или любая другая компания, в принципе, могут ставить цены выше, чем могли бы».

Люди находят разные способы сэкономить. Например, фермер Джейн создала приложение, которое позволяет покупать продукты напрямую у производителей.

[Джейн Трэверс-Дрейп, автор приложения]:

«Заказы поступают непосредственно фермерам. Как только всё оформлено в нашем приложении, заказы собирают, упаковывают, и они прибывают в мой центр через день или два».

Эксперты говорят, что подобные кооперативы или другие сообщества помогут противостоять завышению цен.

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