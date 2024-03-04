Пять песцов за последний месяц выпустили в дикую природу в Норвегии. Их вырастили в неволе, но..

В Норвегии разводят песцов, чтобы спасти их от вымирания в Скандинавии

Пять песцов за последний месяц выпустили в дикую природу в Норвегии. Их вырастили в неволе, но в условиях, приближённых к естественным. Норвежские учёные запустили эту программу почти 20 лет назад. В то время Скандинавии оставалось всего 40 песцов.

В целом исчезновение им не угрожает. Этих животных мало только в Норвегии, Швеции и Финляндии. Одна из причин в том, что у песцов стало меньше корма. Главная их добыча – лемминги и полёвки. Но грызуны гибнут, поскольку из-за погодных катаклизмов им труднее рыть норы.

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[Кристине Унливунн, биолог]:«Если у нас станет теплее, и погода будет ещё нестабильнее, то снег растает, и земля обледенеет. Это помешает грызунам выживать».

Песцов выращивают недалеко от города Оппдал в центральной части страны. Зверей держат в открытых вольерах. Сверху натягивают сетку для защиты от хищных птиц. За песцами постоянно наблюдают учёные.

Выпущенные на волю животные тоже остаются в поле зрения специалистов. Сейчас в Скандинавии насчитывается не менее 550 песцов. Причём в Норвегии зверей постоянно подкармливают, чтобы помочь им выжить.

[Кристине Унливунн, биолог]:«В горных районах, где мы выпускаем песцов, а также в зонах между местами выпуска у нас есть кормушки. Конструкция сделана из стоячих бочек, а также из лежачей бочки. Песец забирается внутрь, доходит до последней бочки, а там лежит корм для собак».

Песцов такая кормушка не пугает. Они привыкли рыть норы и порой строят под землёй целые лабиринты. Когда пищи много, даже делают в норах запасы.

Специалисты установили больше 30 кормушек в местах обитания песцов. На подкормку хищников Норвегия ежегодно тратит больше трёх миллионов норвежских крон – это 275 000 евро.

Песец, или полярная лисица – хищник из семейства псовых. У него самый тёплый мех среди млекопитающих. В первой половине прошлого века песцов взяли под государственную охрану в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Учёные хотят увеличить численность песцов в Скандинавии до 2000 особей. На это может уйти ещё 25 лет. При этом животных надо будет по-прежнему подкармливать.

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