Город из сказки «Тысяча и одна ночь» в центре Флориды приглашает на фестиваль

Попадая в город Опа-Лока на юге американского штата Флорида, будто переносишься в арабскую сказку. В центре..
Дата загрузки: 2024-04-18
Город расположен недалеко от Майами. Его в 1926 году основал пионер авиации Гленн Кёртисс. Он построил эти здания под вдохновением от сборника сказок «Тысяча и одна ночь».
Теперь же здесь организовали фестиваль, который посвящён культурам Ближнего Востока и Северной Африки.
Рядом с мэрией Опа-Локи, которая напоминает ближневосточный сказочный дворец и сейчас находится на реконструкции, посетители слышат призыв к исламской молитве. Здесь также можно попробовать ливанские и палестинские закуски и научиться исполнять танец живота.
Алекс Ван Мекл – основатель Ассоциации по сохранению Опа-Локи, которая помогла организовать фестиваль.[Алекс Ван Мекл, соорганизатор фестиваля]:
«Здания, которые мы с гордостью показываем публике и в настоящее время реставрируем, вызывают волнение и трепет. Они показывают, каким это место было в 20-е годы прошлого века, а также каким оно может стать в ближайшем будущем».
В центре города есть около 50 исторических зданий в мавританском архитектурном стиле. А некоторые улицы здесь носят названия персонажей сказок из «Тысячи и одной ночи», например, бульвар Шахерезады и проспект Али-Бабы.
Ван Мекл переехал в Опа-Локу 2,5 года назад и сразу заинтересовался уникальным архитектурным наследием города. Вскоре он начал проводить бесплатные пешеходные экскурсии.
Впрочем, в последние десятилетия город скорее был известен своими финансовыми проблемами и уровнем преступности, чем богатым историческим наследием.
Уилли Логан – бывший мэр Опа-Локи, который сегодня возглавляет организацию общественного развития Ten North Group. Говорит, что фестиваль даёт надежду.[Уилли Логан, бывший мэр Опа-Локи]:
«Как сообщество мы можем собираться вместе, наслаждаться общением, культурой, звуками и едой и находить в этом что-то общее».
Ван Мекл хочет превратить фестиваль в ежегодное мероприятие. Надеется, что так сможет привлечь инвесторов, которые вернут городу его былой блеск.
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