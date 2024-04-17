Попадая в город Опа-Лока на юге американского штата Флорида, будто переносишься в арабскую сказку. В центре..

Город из сказки «Тысяча и одна ночь» в центре Флориды приглашает на фестиваль

Попадая в город Опа-Лока на юге американского штата Флорида, будто переносишься в арабскую сказку. В центре можно увидеть минареты, исламские арки и финиковые пальмы.

Город расположен недалеко от Майами. Его в 1926 году основал пионер авиации Гленн Кёртисс. Он построил эти здания под вдохновением от сборника сказок «Тысяча и одна ночь».

Теперь же здесь организовали фестиваль, который посвящён культурам Ближнего Востока и Северной Африки.

Рядом с мэрией Опа-Локи, которая напоминает ближневосточный сказочный дворец и сейчас находится на реконструкции, посетители слышат призыв к исламской молитве. Здесь также можно попробовать ливанские и палестинские закуски и научиться исполнять танец живота.

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Алекс Ван Мекл – основатель Ассоциации по сохранению Опа-Локи, которая помогла организовать фестиваль.

[Алекс Ван Мекл, соорганизатор фестиваля]:«Здания, которые мы с гордостью показываем публике и в настоящее время реставрируем, вызывают волнение и трепет. Они показывают, каким это место было в 20-е годы прошлого века, а также каким оно может стать в ближайшем будущем».

В центре города есть около 50 исторических зданий в мавританском архитектурном стиле. А некоторые улицы здесь носят названия персонажей сказок из «Тысячи и одной ночи», например, бульвар Шахерезады и проспект Али-Бабы.

Ван Мекл переехал в Опа-Локу 2,5 года назад и сразу заинтересовался уникальным архитектурным наследием города. Вскоре он начал проводить бесплатные пешеходные экскурсии.

Впрочем, в последние десятилетия город скорее был известен своими финансовыми проблемами и уровнем преступности, чем богатым историческим наследием.

Уилли Логан – бывший мэр Опа-Локи, который сегодня возглавляет организацию общественного развития Ten North Group. Говорит, что фестиваль даёт надежду.

[Уилли Логан, бывший мэр Опа-Локи]:«Как сообщество мы можем собираться вместе, наслаждаться общением, культурой, звуками и едой и находить в этом что-то общее».

Ван Мекл хочет превратить фестиваль в ежегодное мероприятие. Надеется, что так сможет привлечь инвесторов, которые вернут городу его былой блеск.

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