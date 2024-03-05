ВОЗ: более миллиарда людей в мире страдают от ожирения

Более миллиарда человек во всём мире сегодня страдают от ожирения. Такие выводы сделали Всемирная организация здравоохранения..
Дата загрузки: 2024-03-05
Ожирение настолько распространено, что теперь стало проблемой во многих странах, которые ранее боролись с недоеданием среди населения. Это государства с низким и средним уровнем дохода. Теперь ожирение там стало более серьёзной проблемой, чем нехватка продуктов питания.[Франческо Бранка, представитель ВОЗ]:
«За последние 30 лет проблема ожирения стала намного шире. При этом проблема недостаточного веса сократилась очень незначительно. Эту комбинацию можно назвать двойным бременем в области питания населения».
Эту независимую оценку считают одной из самых авторитетных. Она основана на данных более чем 220 миллионов человек примерно в 190 странах.
Согласно выводам учёных, в период с 1990 по 2022 год страдающих ожирением среди взрослых стало больше более чем в два раза. Среди детей и подростков в возрасте 5-19 лет этот показатель вырос более чем в четыре раза.[Франческо Бранка, представитель ВОЗ]:
«Уровень ожирения растёт в большинстве стран мира. Лишь немногим государствам удалось сохранить этот показатель на уровне 30-летней давности. Мы наблюдаем значительный рост в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и на островах Тихого океана».
Серьёзный недостаток веса может оказаться очень пагубным для развития детей, а в самых крайних случаях это состояние может привести к голодной смерти. При этом ожирение также грозит преждевременной смертью и инвалидностью. Лишний вес приводит к развитию диабета, вызывает заболевания сердца и почек и множество других серьёзных болезней.
Короткая ссылка на эту страницу: