ВОЗ: более миллиарда людей в мире страдают от ожирения

Более миллиарда человек во всём мире сегодня страдают от ожирения. Такие выводы сделали Всемирная организация здравоохранения..

Более миллиарда человек во всём мире сегодня страдают от ожирения. Такие выводы сделали Всемирная организация здравоохранения и международная группа исследователей. По их мнению, это повышает риск возникновения многочисленных серьёзных проблем со здоровьем.

Ожирение настолько распространено, что теперь стало проблемой во многих странах, которые ранее боролись с недоеданием среди населения. Это государства с низким и средним уровнем дохода. Теперь ожирение там стало более серьёзной проблемой, чем нехватка продуктов питания.

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[Франческо Бранка, представитель ВОЗ]:«За последние 30 лет проблема ожирения стала намного шире. При этом проблема недостаточного веса сократилась очень незначительно. Эту комбинацию можно назвать двойным бременем в области питания населения».

Эту независимую оценку считают одной из самых авторитетных. Она основана на данных более чем 220 миллионов человек примерно в 190 странах.

Согласно выводам учёных, в период с 1990 по 2022 год страдающих ожирением среди взрослых стало больше более чем в два раза. Среди детей и подростков в возрасте 5-19 лет этот показатель вырос более чем в четыре раза.

[Франческо Бранка, представитель ВОЗ]:«Уровень ожирения растёт в большинстве стран мира. Лишь немногим государствам удалось сохранить этот показатель на уровне 30-летней давности. Мы наблюдаем значительный рост в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и на островах Тихого океана».

Серьёзный недостаток веса может оказаться очень пагубным для развития детей, а в самых крайних случаях это состояние может привести к голодной смерти. При этом ожирение также грозит преждевременной смертью и инвалидностью. Лишний вес приводит к развитию диабета, вызывает заболевания сердца и почек и множество других серьёзных болезней.

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