Что рисовали на стенах древнеримские дети в Помпеях, узнали археологи. Во время раскопок они нашли стену..

В Помпеях на стенах здания нашли детские рисунки возрастом 2000 лет

Что рисовали на стенах древнеримские дети в Помпеях, узнали археологи. Во время раскопок они нашли стену с изображениями гладиаторов, охотников и борцов. Рисунки сделаны углём. Они расположены примерно в полуметре от пола.

Прежде чем делать выводы об авторах рисунков, археологи проконсультировались с психологами из Неаполитанского университета Фридриха II.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Эти рисунки сделаны маленькими детьми возрастом 6-7 лет. Об этом свидетельствуют человеческие фигуры, похожие на головоногих моллюсков. Ноги и руки у них растут прямо из головы».

Так рисуют и современные дети. По мнению археологов, рисунки сделаны либо одним ребёнком, либо несколькими.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На рисунках изображены бой гладиаторов, битва борцов, люди, играющие в мяч, а также охотники, преследующие животных, возможно, кабанов. Эксперты считают, что маленькие художники были свидетелями таких сцен.

В раскопанном доме также нашли фрески. На одной запечатлён ребёнок в одеянии с капюшоном. Возможно, это сын хозяев. У входа в дом обнаружены два скелета – мужчины и женщины. Они погибли во время извержения Везувия.

Это бедствие произошло в 79 году. Извержение уничтожило Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий. В Помпеях – в зданиях и на улицах – погибло примерно 2000 человек. Но точное число жертв определить сложно. За пределами города до сих пор находят останки тех, кто пытался спастись.

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