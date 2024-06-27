Кубинский стеклодув-самоучка превращает отходы стекла в произведение искусства

Эдуардо Висиана – один из немногих стеклодувов на Кубе. Мастерством овладел сам. Всё оборудование, включая печь,..

Эдуардо Висиана – один из немногих стеклодувов на Кубе. Мастерством овладел сам. Всё оборудование, включая печь, сделал вместе с помощниками.

[Эдуардо Висиана, стеклодув-самоучка]:

«Всё здесь сделали мы сами. Я самоучка. Мы разработали оборудование, посмотрев, как его делают в других странах, таких как США, Канада, Великобритания и Италия. Там производство художественного стекла более развито».

Сырьё на Кубе купить сложно, поэтому Эдуардо забирает отходы в местных мастерских, где режут стекло.

Сначала куски стекла измельчают, потом плавят в печи, затем мастер придаёт форму изделию с помощью стеклодувной трубки и других инструментов. Этой технологии не менее 2000 лет.

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Эдуардо делает люстры, скульптуры и различные сосуды. Он помог обновить светильники в Большом театре Гаваны, в Национальном Капитолии и соборе Сан-Карлос-де-Борромео в Матансасе. Его художественные изделия украшают интерьер отелей в курортном городе Варадеро.

[Эдуардо Висиана, стеклодув-самоучка]:

«Мы вошли в мир стекла профессионально и с большим воодушевлением».

Кубинский стеклодув мечтает поработать с коллегами в зарубежных мастерских.

[Эдуардо Висиана, стеклодув-самоучка]:

«Стеклодувы из Испании, США и Канады приезжали к нам и работали с нами здесь. Я бы с удовольствием повторил это, но за рубежом. Хочу посмотреть, как там всё делают, и обогатить опыт. Интересно узнать, как работают другие, какое у них оборудование и как всё организовано».

Эдуардо надеется, что мечта когда-нибудь сбудется. Тогда он сможет повысить мастерство и создавать ещё более прекрасные изделия из стекла.

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