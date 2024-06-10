Египетский таксист превратил машину в книжный магазинчик

В маленький книжный магазин превратил свою машину египетский таксист Мохаммед. Его можно встретить на улицах и..

[Мохаммед Аззам, таксист]:

«У меня возникла такая идея, потому что я заметил, что люди перестали читать. И вместо того, чтобы просто разговаривать с пассажирами, я решил заполнить такси книгами и показывать их людям, которые едут со мной. Я назвал этот проект Taxi Book».

В маленький книжный магазин превратил свою машину египетский таксист Мохаммед. Его можно встретить на улицах и площадях Александрии. Сегодня остановился на набережной.

Таксист запустил проект два года назад. Скупает у людей ненужные им книги или учебники, а потом продаёт по низкой цене. Некоторые отдают книги бесплатно. Мохаммед считает себя связующим звеном между теми, кто готов отдать книги, и теми, кому они нужны.

[Мохаммед Аззам, таксист]:

«Taxi Book – это не коммерция. Проект направлен на то, чтобы обе стороны получали пользу. Я снимаю с людей нагрузку и даю возможность найти книгу».

Задумка таксиста стала успешной с самого начала.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мохаммед Аззам, таксист]:

«Увидев реакцию людей и то, что за два года у меня появилось очень много книг, я решил арендовать помещение».

Теперь у Мохаммеда два небольших магазина с книгами. Их можно купить или обменять. Мужчина надеется, что его инициативу подхватят и в других египетских городах.

Короткая ссылка на эту страницу: