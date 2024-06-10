Египетский таксист превратил машину в книжный магазинчик

В маленький книжный магазин превратил свою машину египетский таксист Мохаммед. Его можно встретить на улицах и..
Дата загрузки: 2024-06-11
[Мохаммед Аззам, таксист]:
«У меня возникла такая идея, потому что я заметил, что люди перестали читать. И вместо того, чтобы просто разговаривать с пассажирами, я решил заполнить такси книгами и показывать их людям, которые едут со мной. Я назвал этот проект Taxi Book».
Таксист запустил проект два года назад. Скупает у людей ненужные им книги или учебники, а потом продаёт по низкой цене. Некоторые отдают книги бесплатно. Мохаммед считает себя связующим звеном между теми, кто готов отдать книги, и теми, кому они нужны.
[Мохаммед Аззам, таксист]:
«Taxi Book – это не коммерция. Проект направлен на то, чтобы обе стороны получали пользу. Я снимаю с людей нагрузку и даю возможность найти книгу».
Задумка таксиста стала успешной с самого начала.
[Мохаммед Аззам, таксист]:
«Увидев реакцию людей и то, что за два года у меня появилось очень много книг, я решил арендовать помещение».
Теперь у Мохаммеда два небольших магазина с книгами. Их можно купить или обменять. Мужчина надеется, что его инициативу подхватят и в других египетских городах.
Короткая ссылка на эту страницу: