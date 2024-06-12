В столице Йемена мини-курорты создают прямо на территориях частных домов

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Жители столицы Йемена ищут способы для доступного отдыха. Всё большим спросом пользуются небольшие курорты, которые создают на территориях частных домов. Это позволяет одним заработать, а другим ощутить себя на настоящем курорте, не выезжая из страны. [Мохаммед Бабурайк, инвестор]:«Теперь люди начинают обращать внимание на этот вопрос, потому что это приносит хорошую финансовую отдачу для граждан и владельцев недвижимости». [Абдул-Маджид Хуайл, архитектор]:«Самое приятное в бассейнах, шале или клубах в Сане заключается в том, что они позволяют нам вывозить наших детей и семьи на отдых. Они создают альтернативную атмосферу отдыха для тех, кто не может выехать из Саны».

Теперь многие местные жители не могут себе позволить поехать в отпуск.

[Мохаммед Бабурайк, инвестор]:«Люди больше не могут путешествовать, например, в прибрежные районы Адена. Теперь проблема поехать в Ходейду и подобные места. А на такие курорты приезжают в праздничные и непраздничные дни, а также во время отпуска».

Курорты представляют собой приватный оазис с высокими стенами и ограждениями, создающими ощущение уединения.

[Мохаммед Абдул-Кадер, владелец курорта]:«Мы надеемся увидеть подобные проекты во многих районах Саны, потому что такие места нужны городу, особенно в последнее время и после всех событий такие проекты нужны сообществу».

Владельцы таких курортов, а также отдыхающие надеются, что подобных мест для уединения станет больше.

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