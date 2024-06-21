82 Первых фолио Шекспира показывают на выставке в Вашингтоне

В библиотеке Фолджера в Вашингтоне хранится крупнейшая в мире коллекция Шекспира. Теперь здесь достали из архивов..

В библиотеке Фолджера в Вашингтоне хранится крупнейшая в мире коллекция Шекспира. Теперь здесь достали из архивов 82 образца Первого фолио писателя.

По словам доктора Пегги О’Брайен, директора по образованию Шекспировской библиотеки Фолджера, которая помогла собрать выставку, Первое фолио представляет собой переплетённую коллекцию из 36 пьес. Без этих Первых фолиантов многие пьесы Шекспира, в том числе «Макбет», «Юлий Цезарь» и «Укрощение строптивой», вряд ли обрели бы известность.

Считается, что в мире существует 235 подлинных копий Первого фолио. И более трети из них хранится в Шекспировской библиотеке Фолджера.

Эти бесценные книги, напечатанные 400 лет назад, раньше хранились в холодильном архиве библиотеки. Их могли посмотреть только академические исследователи. Теперь же они доступны публике на выставке, которая также включает в себя интерактивные экспозиции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Пегги О’Брайен, сотрудница Шекспировской библиотеки Фолджера]:«Мы хотели дать людям множество разных призм, сквозь которые они смогут взглянуть на Шекспира, и множество разных способов познакомиться с Шекспиром. Причём некоторые из них – максимально интерактивные».

Среди инсталляций – типография, где все желающие могут попробовать свои силы в наборе текста, как это делали в 1623 году.

Также есть интерактивный дисплей, где можно начать разговор с другим человеком, используя строки из пьес Шекспира.

Шекспировская библиотека Фолджера находится на Капитолийском холме. Последние четыре года она была на реконструкции. Первые фолио Шекспира – это первая выставка, которая проходит здесь после обновления.

Короткая ссылка на эту страницу: