82 Первых фолио Шекспира показывают на выставке в Вашингтоне

В библиотеке Фолджера в Вашингтоне хранится крупнейшая в мире коллекция Шекспира. Теперь здесь достали из архивов..
Дата загрузки: 2024-06-21
По словам доктора Пегги О’Брайен, директора по образованию Шекспировской библиотеки Фолджера, которая помогла собрать выставку, Первое фолио представляет собой переплетённую коллекцию из 36 пьес. Без этих Первых фолиантов многие пьесы Шекспира, в том числе «Макбет», «Юлий Цезарь» и «Укрощение строптивой», вряд ли обрели бы известность.
Считается, что в мире существует 235 подлинных копий Первого фолио. И более трети из них хранится в Шекспировской библиотеке Фолджера.
Эти бесценные книги, напечатанные 400 лет назад, раньше хранились в холодильном архиве библиотеки. Их могли посмотреть только академические исследователи. Теперь же они доступны публике на выставке, которая также включает в себя интерактивные экспозиции.[Пегги О’Брайен, сотрудница Шекспировской библиотеки Фолджера]:
«Мы хотели дать людям множество разных призм, сквозь которые они смогут взглянуть на Шекспира, и множество разных способов познакомиться с Шекспиром. Причём некоторые из них – максимально интерактивные».
Среди инсталляций – типография, где все желающие могут попробовать свои силы в наборе текста, как это делали в 1623 году.
Также есть интерактивный дисплей, где можно начать разговор с другим человеком, используя строки из пьес Шекспира.
Шекспировская библиотека Фолджера находится на Капитолийском холме. Последние четыре года она была на реконструкции. Первые фолио Шекспира – это первая выставка, которая проходит здесь после обновления.
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