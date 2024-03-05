С кем бегал пропавший пёс, когда его нашёл хозяин

Супруги Кайл и Лора Крайер живут в американском штате Канзас с детьми и собакой. Однажды пёс по кличке Бо попросился ночью на улицу, и Лора его выпустила. Но Бо не вернулся.



«Утром мы искали его по всему району, но не нашли. Мы решили подождать, думая, что пёс прибежит. Он не вернулся, и мы возобновили поиски, но даже следов не нашли», – рассказал Кайл.

На следующий день супругам сообщили, где видели чёрного лабрадора.



«Моей жене позвонили и сказали, что кто-то чуть не сбил на дороге чёрного лабрадора, рыжую собаку и козу. Я сразу понял, что это наш пёс и поехал за ним. Я увидел животных на скошенном бобовом поле возле шоссе», – вспоминает Кайл.



Когда мужчина позвал питомца, тот быстро прибежал и запрыгнул в машину. Но новые друзья Бо не захотели с ним расставаться. Золотистый ретривер тоже запрыгнул в машину, а вслед за ним и козёл.



Через несколько дней Кайл и Лора выяснили, что новый друг Бо – козёл – принадлежит их соседям. Золотистый ретривер также жил неподалёку. Смотрите видео встречи хозяина со своим псом и его друзьями.

