Изнуряющая жара снова мучает миллионы людей в Европе

Европейские страны изнемогают от аномальной жары. Предполагается, что этим летом она уже унесла сотни, если не..

Европейские страны изнемогают от аномальной жары. Предполагается, что этим летом она уже унесла сотни, если не тысячи жизней в Европе и Азии.

Сейчас мощная волна тепла накрыла балканские страны. Её принесли ветры из Северной Африки. В Сербии объявили «красный уровень погодной опасности». Температура приближается к 40 градусам. Людям советуют не выходить на улицу.

В Белграде только за одну ночь в скорую помощь поступило более 100 вызовов в связи с плохим самочувствием из-за жары.

[житель Белграда]:

«Учёные предсказали, что к 2050 году здесь можно будет выращивать лимоны вместо яблонь».

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Италия также переживает первую за лето волну сильной жары. В центре Рима установили вентиляторы с распылителем воды. Работающие здесь строители каждый час должны делать перерыв и охлаждаться в тени у вентиляторов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, жара также способствовала возникновению лесных пожаров в Греции и Португалии.

А по всей Европе из-за аномально высоких температур растёт число умерших и пропавших без вести туристов. Так, в Греции в июне умерли пятеро отдыхающих, ещё трое пропали без вести.

Служба мониторинга климата «Коперник» сообщает, что в Европе за последние 20 лет число умерших из-за жары увеличилось на треть.

Метеорологи прогнозируют, что в следующие три месяца температура выше средней сохранится. Возможно, это лето станет даже жарче прошлогоднего, которое признали самым тёплым за последние 2000 лет.

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