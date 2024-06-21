Изнуряющая жара снова мучает миллионы людей в Европе

Европейские страны изнемогают от аномальной жары. Предполагается, что этим летом она уже унесла сотни, если не..
Дата загрузки: 2024-06-21
Сейчас мощная волна тепла накрыла балканские страны. Её принесли ветры из Северной Африки. В Сербии объявили «красный уровень погодной опасности». Температура приближается к 40 градусам. Людям советуют не выходить на улицу.
В Белграде только за одну ночь в скорую помощь поступило более 100 вызовов в связи с плохим самочувствием из-за жары.
[житель Белграда]:
«Учёные предсказали, что к 2050 году здесь можно будет выращивать лимоны вместо яблонь».
Италия также переживает первую за лето волну сильной жары. В центре Рима установили вентиляторы с распылителем воды. Работающие здесь строители каждый час должны делать перерыв и охлаждаться в тени у вентиляторов.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, жара также способствовала возникновению лесных пожаров в Греции и Португалии.
А по всей Европе из-за аномально высоких температур растёт число умерших и пропавших без вести туристов. Так, в Греции в июне умерли пятеро отдыхающих, ещё трое пропали без вести.
Служба мониторинга климата «Коперник» сообщает, что в Европе за последние 20 лет число умерших из-за жары увеличилось на треть.
Метеорологи прогнозируют, что в следующие три месяца температура выше средней сохранится. Возможно, это лето станет даже жарче прошлогоднего, которое признали самым тёплым за последние 2000 лет.
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