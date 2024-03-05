Запрет на лагеря бездомных хотят расширить на всю Калифорнию

Прошло семь месяцев с тех пор, как в американском городе Сан-Диего объявили войну бездомным. С тех..

Прошло семь месяцев с тех пор, как в американском городе Сан-Диего объявили войну бездомным. С тех пор многие палатки, которые когда-то стояли вдоль тротуаров в центре города, исчезли.

Теперь же два сенатора Калифорнии – республиканец и демократ – объединили усилия, чтобы расширить программу на весь штат. Она позволит полиции разгонять бездомных, даже когда убежище для них недоступно.

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[Брайан Джонс, сенатор от республиканцев]:«Этот законопроект призван обеспечить общественную безопасность, чтобы люди могли безопасно ходить по улицам, в школы и по открытым пространствам, не опасаясь угрозы со стороны бездомных, насилия, воздействия наркотиков на их детей и других незаконных действий».[Кэтрин Блэкспир, сенатор от демократов]:«Нам нужно сосредоточиться на строительстве и предоставлении мест, которые будут безопасными для кемпинга, парковки, одноместного размещения. Нужно создавать небольшие дома и приюты».

Но защитники прав бездомных говорят, что подобная стратегия – нарушение прав человека, поскольку количество приютов по-прежнему не соответствует спросу.

С 2018 года штат потратил более 20 миллиардов долларов на программы жилья и на бездомных. Но на улицах городов по-прежнему живёт более 180 000 человек.

Вскоре решение по этой проблеме должен вынести Верховный суд США. 22 апреля начнутся слушания по делу из штата Орегон. Они определят законность применения ограничений, запрещающих кемпинги бездомных.

Так, судьи рассмотрят апелляцию города Грантс-Пасс в южном Орегоне, которую подали на решение суда низшей инстанции. Он постановил, что принятые там ограничения нарушают восьмую поправку Конституции. Ранее в городе запретили разбивать палатки на тротуарах, улицах, в парках и в других общественных местах.

Бездомные по-прежнему собираются в центре Сан-Диего, складывая свои вещи в тележки для покупок или сидя на спортивных сумках, ожидая городских услуг, таких как еда, одежда, психологическая помощь или лечение от наркозависимости.

[бездомная]:«Вы хотите, чтобы мы вели себя как взрослые и имели все обязанности и права, но вы относитесь к нам даже не как к детям. Люди не стали бы так обращаться со своими детьми. Мы не хотим быть такими. Мы пытаемся позаботиться о себе».

По данным переписи, проведённой год назад, в городе насчитывалось около 6500 бездомных.

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