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В Индии более 30 человек умерли от употребления суррогатного алкоголя

В Индии более 30 человек умерли от употребления суррогатного алкоголя

В Индии десятки людей отравились суррогатным алкоголем. Сообщается, по меньшей мере, о 34 погибших. Ещё более..

Дата загрузки: 2024-06-24

В Индии более 30 человек умерли от употребления суррогатного алкоголя
В Индии десятки людей отравились суррогатным алкоголем. Сообщается, по меньшей мере, о 34 погибших. Ещё более ста человек были госпитализированы. Как сообщают власти, число жертв может возрасти, поскольку несколько пострадавших – в критическом состоянии.

Инцидент произошёл в штате Тамил-Наду на юге страны.

Сначала несколько человек доставили в больницы с рвотой и болями в животе. Это послужило поводом для полицейского расследования. В район также были переброшены машины скорой помощи, врачи и специалисты из близлежащих районов.

Как сообщают власти, суррогат содержал метанол.

По словам главного министра штата, причастные к преступлению уже были арестованы. Также были отстранены от работы около десятка чиновников, в том числе районный сборщик налогов и начальник полиции.

Смерть от употребления подпольно произведённых спиртных напитков в Индии – явление частое. Эта отрасль стала очень прибыльной, поскольку спрос велик, а налогов такие производители не платят. Бедные слои населения не могут позволить себе лицензированный алкоголь в государственных магазинах.

В суррогат при производстве часто добавляют химические вещества, которые ядовиты для организма.

Так в 2022 году более 30 человек умерли от суррогата в штате Бихар и ещё 28 человек – в штате Гуджарат. А в 2020 году 120 человек стали жертвами отравленного алкоголя в штате Пенджаб.
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