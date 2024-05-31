Жители самого южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул продолжают страдать от последствий сильнейших наводнений, вызванных проливными дождями. Среди..

Лептоспироз и денге: на юге Бразилии после наводнения распространяются опасные болезни

Жители самого южного штата Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул продолжают страдать от последствий сильнейших наводнений, вызванных проливными дождями. Среди населения стали распространяться заболевания, передающиеся через грязную воду.

Больше всего опасений вызывает вспышка лептоспироза. Это заболевание в основном вызывает присутствие мочи инфицированных крыс в стоячей воде.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Маурисиу Спектеров, глава полевого госпиталя]:«Люди страдают от желудочно-кишечных заболеваний при прямом или косвенном контакте с водой, включая лептоспироз. Мы подтвердили несколько случаев. А ещё денге».

Для заболевших открывают полевые госпитали.

[пациентка]:«Я не могла остановить рвоту и понос с 6 утра. Меня вырвало здесь, в полевом госпитале. Лучше стало только после капельницы».

Глава Государственного центра здравоохранения штата говорит, что за последние недели заболеваемость лептоспирозом возросла до эпидемиологического уровня. Сейчас проверяют 2300 подозрений на это заболевание. Подтверждена смерть пяти человек.

При этом людей поджидают и другие опасности.

[Роберта Ванакор, глава Государственного центра здравоохранения штата]:«Змеи, скорпионы, пауки – это ядовитые существа, и они ищут спасения от дождевой воды в сухих местах. Поэтому будьте осторожными, возвращаясь домой».

Дожди, начавшиеся в конце апреля, привели к рекордному разливу нескольких рек и озёр штата. Более 580 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.

Сейчас многие возвращаются. Эта женщина рассказывает, что уровень воды в её доме доходил до плеч.

[пострадавшая от наводнения]:«Я убита горем. Это хуже, чем война, ужасно. Нет слов, это безумие. Видишь, как погибло всё, чего добился, за что боролся, вся твоя история».

По данным правительства, в результате бедствия погибло не менее 169 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: