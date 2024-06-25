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Засуха во Вьетнаме может сказаться на цене кофе по всему миру

Засуха во Вьетнаме может сказаться на цене кофе по всему миру

Производители кофе во Вьетнаме продолжают страдать от сильнейшей почти за десятилетие засухи. А это означает, что..

Дата загрузки: 2024-06-26

Засуха во Вьетнаме может сказаться на цене кофе по всему миру
Производители кофе во Вьетнаме продолжают страдать от сильнейшей почти за десятилетие засухи. А это означает, что утренний эспрессо для жителей всех стран, скорее всего, станет дороже.

Вьетнам – второй по величине производитель кофе в мире. Он также ведущий производитель зёрен робусты – сорта, который чаще всего используют для приготовления эспрессо, а также для производства растворимого кофе.

Как показывают прогнозы, в следующем сезоне объёмы урожая из-за жары сократятся на 10-16%.

[Доан Ван Тханг, фермер]:

«От засухи пострадала вся эта территория, а также прилегающие к ней. Нехватка воды настолько острая, что, по сравнению с прошлым годом, урожай зёрен очень маленький. Мы потеряли бОльшую часть продукции».

Теперь на кофейных плантациях деревьям позволяют расти дольше. Благодаря этому их корни становятся длиннее и достают до глубоких подземных вод.

Производители также смягчают почву вокруг растений или покрывают её листьями, чтобы она лучше впитывала дождевую воду и удобрения.

При этом цены на кофейные зёрна поднялись до рекордного уровня. Это приносит фермерам дополнительный доход.

В последние недели также начались дожди. Однако пока неясно, окажут ли они достаточно влияния, чтобы восстановить объёмы производства и снизить цены на робусту.

[Доан Ван Тханг, фермер]:
«Мы, фермеры, должны быть счастливы, когда цены растут, но из-за этой засухи мы не очень счастливы, потому что цены растут, а объёмы производства падают. В общем, мы и рады, и опечалены, потому что климат меняется хаотично, и мы не поспеваем за изменениями».

Недавние данные Евростата показали, что в апреле цены на кофе в ЕС выросли на 1,6%, а в Италии, где любят робусту, – на 2,5%.

Это меньше, чем за тот же период прошлого года, однако выше, чем показатель марта в 1%. По мнению экспертов, это признак того, что обжарщики, возможно, начали перекладывать свои более высокие затраты на потребителей.
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