Производители кофе во Вьетнаме продолжают страдать от сильнейшей почти за десятилетие засухи. А это означает, что..

Засуха во Вьетнаме может сказаться на цене кофе по всему миру

Производители кофе во Вьетнаме продолжают страдать от сильнейшей почти за десятилетие засухи. А это означает, что утренний эспрессо для жителей всех стран, скорее всего, станет дороже.

Вьетнам – второй по величине производитель кофе в мире. Он также ведущий производитель зёрен робусты – сорта, который чаще всего используют для приготовления эспрессо, а также для производства растворимого кофе.

Как показывают прогнозы, в следующем сезоне объёмы урожая из-за жары сократятся на 10-16%.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Доан Ван Тханг, фермер]:

«От засухи пострадала вся эта территория, а также прилегающие к ней. Нехватка воды настолько острая, что, по сравнению с прошлым годом, урожай зёрен очень маленький. Мы потеряли бОльшую часть продукции».

Теперь на кофейных плантациях деревьям позволяют расти дольше. Благодаря этому их корни становятся длиннее и достают до глубоких подземных вод.

Производители также смягчают почву вокруг растений или покрывают её листьями, чтобы она лучше впитывала дождевую воду и удобрения.

При этом цены на кофейные зёрна поднялись до рекордного уровня. Это приносит фермерам дополнительный доход.

В последние недели также начались дожди. Однако пока неясно, окажут ли они достаточно влияния, чтобы восстановить объёмы производства и снизить цены на робусту.

[Доан Ван Тханг, фермер]:«Мы, фермеры, должны быть счастливы, когда цены растут, но из-за этой засухи мы не очень счастливы, потому что цены растут, а объёмы производства падают. В общем, мы и рады, и опечалены, потому что климат меняется хаотично, и мы не поспеваем за изменениями».

Недавние данные Евростата показали, что в апреле цены на кофе в ЕС выросли на 1,6%, а в Италии, где любят робусту, – на 2,5%.

Это меньше, чем за тот же период прошлого года, однако выше, чем показатель марта в 1%. По мнению экспертов, это признак того, что обжарщики, возможно, начали перекладывать свои более высокие затраты на потребителей.

Короткая ссылка на эту страницу: