В американском штате Мичиган выявили пациента, заражённого птичьим гриппом. Это второй случай для США с апреля..

В США подтвердили второй с апреля случай птичьего гриппа у человека

В американском штате Мичиган выявили пациента, заражённого птичьим гриппом. Это второй случай для США с апреля этого года. Первый был в Техасе.

Оба заболевших – работники молочных ферм.

В марте в США птичий грипп впервые выявили у коров. До этого он много лет циркулировал только среди домашней птицы.

При этом Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что риск для населения остаётся низким. Они сообщают, что пока нет доказательств передачи птичьего гриппа от человека к человеку.

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Мичиган и Техас входят в число девяти штатов, в которых птичий грипп нашли на молочных фермах.

Некоторые учёные считают, что охват вспышки намного шире. Так, согласно выводам Управления по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов, частицы вируса H5N1 нашли примерно в 20% образцов молока, поступающего в розничную продажу.

Как и в первом случае в Техасе, пациент из Мичигана сообщил только о лёгких симптомах. Впоследствии он быстро выздоровел.

Учёные считают, что оба случая произошли в результате передачи вируса от животного человеку.

При этом тестирование для коров пока в США не является обязательным, если только стада не перемещаются через границы штатов.

Птичий грипп стал причиной тяжёлых и смертельных случаев заболевания среди людей во всём мире. Учёные уже давно считают, что этот вирус способен вызвать глобальный кризис в области здравоохранения.

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