Хуситы объявили об аресте «членов шпионской сети США и Израиля»

Йеменские хуситы объявили об аресте более десяти членов «американо-израильской шпионской сети» в Сане. Так они назвали..

Йеменские хуситы объявили об аресте более десяти членов «американо-израильской шпионской сети» в Сане. Так они назвали сотрудников агентств ООН, которых задержали в стране несколькими днями ранее.

Согласно телевизионному заявлению Абдель Хакима аль-Хайвани, руководителя разведки хуситов, предполагаемая сеть якобы включала бывших сотрудников посольства США в Йемене и собирала информацию, касающуюся безопасности, военных, экономических и политических аспектов страны.

Последние три года хуситы удерживали около 20 йеменских сотрудников посольства США в Сане. Само диппредставительство приостановило работу в 2014 году.

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[Абдель Хаким аль-Хайвани, представитель хуситов]:

«После того как посольство США покинуло столицу Сану в начале 2015 года, элементы шпионской сети продолжали реализовывать ту же подрывную программу под прикрытием международных организаций и организаций ООН».

Представители израильского правительства и Госдепартамент США пока ситуацию не прокомментировали.

Между тем, представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация добивается освобождения 11 задержанных сотрудников, которые работают в пяти различных агентствах ООН и представительстве ООН в Йемене.

По его словам, ООН очень обеспокоена развитием событий и требует от хуситов разъяснений по поводу того, почему задержали её сотрудников.

В последние месяцы хуситы также атаковали суда в Красном море, заявляя, что делают это из солидарности с палестинцами в условиях войны в Газе. В ответ США и Великобритания проводили авиаудары по объектам боевиков. Кроме того, западные союзники также начали патрулирование в море.

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