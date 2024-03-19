Израильские войска осуществили рейд в больнице «Аль-Шифа» в Газе. Спецназ при поддержке пехоты и танков провёл..

Рейд в больнице «Аль-Шифа» в Газе: Израиль заявил о ликвидации 20 боевиков ХАМАС

Израильские войска осуществили рейд в больнице «Аль-Шифа» в Газе. Спецназ при поддержке пехоты и танков провёл операцию на основе разведданных о том, что лидеры ХАМАС снова используют больницу в качестве убежища.

Военные также сообщили, что, когда вошли на территорию, по ним открыли огонь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«В ходе операции мы задержали более 200 подозреваемых в терроризме. Их сейчас допрашивают. И мы ликвидировали более 20 террористов на территории больницы».

По словам представителя армии Израиля, в ходе боя погиб один израильский солдат.

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«ХАМАС пытался восстановить свою базу в больнице и использовать её в качестве убежища для боевиков. Мы этого не допустим. Мы будем атаковать любое место, где ХАМАС попытается восстановить свою власть».

До войны «Аль-Шифа» была крупнейшей больницей сектора Газа. Теперь же это одно из немногих медицинских учреждений на севере анклава, которые по-прежнему частично работают, а также принимают сотни перемещённых гражданских лиц.

Палестинские органы здравоохранения заявили, что операция привела к многочисленным жертвам и вызвала сильный пожар в одном из зданий.

Израильские военные опубликовали кадры операции, на которых видно, как солдаты на территории больницы участвуют в перестрелках. Также на видео показали оружие и деньги, которые были найдены в больнице.

Впервые рейды в больнице Израиль провёл в прошлом году. Как сообщили военные, они обнаружили под больницей сеть тоннелей. Предполагается, что их боевики ХАМАС использовали в качестве центров управления и контроля.

ХАМАС и медицинский персонал отрицают, что больница использовалась в военных целях или для укрытия боевиков.

Короткая ссылка на эту страницу: