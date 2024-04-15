Израиль продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности вслед за массированной атакой Ирана

Израиль остаётся в состоянии повышенной боевой готовности после массированной атаки иранскими беспилотниками и ракетами. Как сообщил..
Дата загрузки: 2024-04-16
Как сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари, вечером в субботу Тегеран запустил около 350 дронов, крылатых и баллистических ракет, в том числе через территорию Ирака.
Израиль, Ливан и Ирак закрыли свои воздушные пространства, при этом Сирия и Иордания привели свои системы ПВО в состояние боевой готовности.
Снаряды также выпустили с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Сбивать их Израилю помогали США, Франция, Великобритания и Иордания.[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:
«Иран хочет накалить обстановку на Ближнем Востоке и привести к эскалации в регионе. Мы всё ещё находимся в состоянии повышенной готовности и оцениваем ситуацию».
По словам Хагари, 99% всех ракет и дронов сбили за пределами воздушного пространства Израиля или в небе над страной. Часть сбили над Сирией и Иорданией.
Ряд стран осудил атаку Ирана. Также с критикой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:
«Ближний Восток на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации. Сейчас настало время для максимальной сдержанности».
Представитель Израиля в СБ ООН потребовал от международного органа осудить действия Ирана.
Между тем, посол Тегерана оправдал действия своей страны войной в Газе, а также ракетным ударом Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
Великобритания и США призвали Иран отказаться от дальнейшей эскалации. К ним присоединились Россия и Китай.
Заявление также сделало правительство Японии.[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабинета министров Японии]:
«Япония обратилась к Ирану и призвала его к деэскалации ситуации. Мы приложим все необходимые дипломатические усилия, включая контакты на высоком уровне».
Между тем, Израиль показал последствия ударов на своей авиабазе «Неватим», а также на дороге в районе Хермона. Кроме того, армия представила карту с маршрутами иранских запусков по израильской территории.
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