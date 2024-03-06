Супервторник завершился победой Дональда Трампа и Джо Байдена

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победу на праймериз в так называемый Супервторник...

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победу на праймериз в так называемый Супервторник. В этот день первичные партийные выборы проходили сразу в 15 штатах и на одной территории.

При этом Трамп побеждает почти во всех штатах, включая богатые делегатами Калифорнию и Техас. Его единственная оставшаяся соперница, бывший посол в ООН Никки Хейли, во вторник победила лишь в штате Вермонт.

В итоге, по результатам Супервторника Трамп получил голоса более 700 делегатов от Республиканской партии. У Хейли их около 50.

В общей сложности у Дональда Трампа почти 980 голосов из 1215, которые необходимы для получения номинации на выдвижение.

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[Дональд Трамп, бывший президент США]:«Мы собираемся победить на этих выборах, потому что у нас нет выбора. Если мы проиграем выборы, у нас не будет страны. Нам нужно действовать… Большое вам спасибо. Мы вас любим, и мы любим нашу страну».

При этом нынешний президент Джо Байден также победил во всех штатах на праймериз от Демократической партии. У него нет серьёзных соперников в борьбе за номинацию. Зато намечается серьёзный соперник в гонке за президентское кресло.

Согласно исследованиям, пока с небольшим отрывом в опросах общественного мнения лидирует Трамп.

При этом ему выдвинули ряд уголовных обвинений, по которым он должен предстать перед судом.

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