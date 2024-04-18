Приёмные мамы-выдры помогут осиротевшим детёнышам

Это морская выдра Милли. И она первая приёмная мама для спасённого детёныша в рамках новой программы...

Это морская выдра Милли. И она первая приёмная мама для спасённого детёныша в рамках новой программы. Малыша нашли у побережья в Калифорнии.

Каждый год на мелководье здесь находят от 10 до 15 детёнышей каланов, как ещё называют выдр. Обычно это происходит после шторма.

Сотрудники двух местных аквариумов объединили усилия по спасению детёнышей-сирот. Заботиться о малышах будут помогать приёмные мамы-выдры. Они научат щенков необходимым жизненным навыкам, чтобы те смогли жить в дикой природе.

Сейчас спасено восемь детёнышей. В возрасте двух месяцев они обычно переходят на твёрдую пищу, поэтому их нужно научить нырять и добывать корм.

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[Меган Смайли, менеджер программы «Калан»]:«Именно в этот период нужно познакомить щенков с приёмной мамой. Она научит их всем тем навыкам поведения, которым мы как люди научить их не можем».

Известно, что выдры хорошо усыновляют чужих детёнышей.

Щенята каланов не могут выжить самостоятельно. Они растут, долгое время находясь на животе у мамы.

[Меган Смайли, менеджер программы «Калан»]:«Выдра покажет ему, как ухаживать за мехом, добывать пищу, открывать раковины, чему люди не в состоянии их научить».

Калифорнийские каланы – охраняемый вид. Когда-то их истребили ради меха, и долгое время они считались вымершими. Но в 30-е годы прошлого века у побережья Биг-Сура обнаружили колонию из 50 особей. Сейчас их насчитывается около 3000.

От морских выдр зависит состояние прибрежной экосистемы, поскольку они – основные хищники, контролирующие популяцию морских ежей.

[Меган Смайли, менеджер программы «Калан»]:«И это очень важно, потому что если популяция ежей выйдет из-под контроля, экосистемы морской травы и ламинарии будут разрушены, а это невероятно важные экосистемы. Они создают биоразнообразие, защищают от климатических явлений и поглощают углерод».

Сотрудники аквариумов надеются, что к этой инициативе присоединятся и другие организации по защите природы.

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