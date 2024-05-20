Женщина без ног и пальцев на руках учится водить машину

Австралийка Джессика Халдин долгие годы мечтала научиться водить машину. Теперь это стало реальностью. У женщины нет..
Дата загрузки: 2024-05-20
«В 1992 году, когда мне было два с половиной года, я заразилась менингококковой инфекцией. В результате мне ампутировали четыре конечности».
Для Джессики специально модифицировали микроавтобус: установили джойстик, который заменяет педали газа и тормоза, а также создали возможность отдавать голосовые команды. С их помощью можно включать и выключать поворотники, аварийную сигнализацию и стеклоочистители.
Джессика всю жизнь зависит от помощи мамы, хотя и сама многому научилась. Водительское удостоверение даст ей больше свободы.[Джессика Халдин, жительница Перта]:
«Получить возможность самостоятельно выйти из дома и сказать: пока, я ухожу, – для меня это предел мечтаний».
Переоборудование автомобиля обошлось в 200 000 долларов США. Затраты оплатила национальная служба по страхованию инвалидов. В последние годы всё больше людей с инвалидностью хотят научиться вождению.[Микайла Конграм, инструктор по вождению]:
«У нас невероятно много желающих. Думаю, это потому, что благодаря службе страхования инвалидов таких возможностей стало больше, чем раньше».
Ну а Джессика планирует получить водительские права к концу года. После этого хочет отправиться в путешествие.
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