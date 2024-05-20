Австралийка Джессика Халдин долгие годы мечтала научиться водить машину. Теперь это стало реальностью. У женщины нет..

Женщина без ног и пальцев на руках учится водить машину

Австралийка Джессика Халдин долгие годы мечтала научиться водить машину. Теперь это стало реальностью. У женщины нет ног, всех пальцев на одной руке и одного на другой, поэтому её автомобиль не совсем обычный. [Джессика Халдин, жительница Перта]:«В 1992 году, когда мне было два с половиной года, я заразилась менингококковой инфекцией. В результате мне ампутировали четыре конечности».

Для Джессики специально модифицировали микроавтобус: установили джойстик, который заменяет педали газа и тормоза, а также создали возможность отдавать голосовые команды. С их помощью можно включать и выключать поворотники, аварийную сигнализацию и стеклоочистители.

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Джессика всю жизнь зависит от помощи мамы, хотя и сама многому научилась. Водительское удостоверение даст ей больше свободы.

[Джессика Халдин, жительница Перта]:«Получить возможность самостоятельно выйти из дома и сказать: пока, я ухожу, – для меня это предел мечтаний».

Переоборудование автомобиля обошлось в 200 000 долларов США. Затраты оплатила национальная служба по страхованию инвалидов. В последние годы всё больше людей с инвалидностью хотят научиться вождению.

[Микайла Конграм, инструктор по вождению]:«У нас невероятно много желающих. Думаю, это потому, что благодаря службе страхования инвалидов таких возможностей стало больше, чем раньше».

Ну а Джессика планирует получить водительские права к концу года. После этого хочет отправиться в путешествие.

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