Привычный распорядок дня в детской больнице в калифорнийском Сакраменто нарушил визит экзотических гостей. Их привезли сюда..

Экзотические гости: кенгуру, питон и аллигатор навестили детей в больнице в США

Привычный распорядок дня в детской больнице в калифорнийском Сакраменто нарушил визит экзотических гостей. Их привезли сюда сотрудники компании SeaWorld, которая спасает животных, а также управляет сетью тематических парков.

Юных пациентов навестили черепаха, сова и двупалый ленивец родом из Южной Америки. К ним присоединились тигровый питон и кенгуру по кличке Пенелопа. А это аллигатор Спайк. Его спасли в 1994 году, забрав из наркопритона.

[Майк Данн, сотрудник компании SeaWorld]:

«У каждого животного своя уникальная история. Именно этим мы хотим поделиться с детьми и персоналом, поскольку люди могут внести большой вклад в улучшение жизни животных и просвещение общества».

Впрочем, главная цель – скрасить нелёгкую жизнь маленьких пациентов. Здесь немало тяжелобольных. У 14-летней Далилы лимфолейкоз. Сейчас, забыв о недуге, она пришла покормить кенгуру листом салата.

[Далила Макфолл, пациентка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Врачи отмечают, что юным пациентам очень трудно в больнице. Их окружают незнакомая обстановка и чужие люди, которые делают им болезненные процедуры. Но детям по-прежнему нужны детство, игры и веселье.

[Сара Андерсон, врач]:

«В их палате вдруг появляется пушистый зверёк, и это становится главным событием дня. Дети улыбаются, у них возникают другие впечатления, и они уже запоминают не уколы и боль и не страх перед больницей, а встречу с животным. Именно это воспоминание они унесут с собой».

Компания SeaWorld устраивает такие встречи в детских больницах ежегодно.

[Майк Данн, сотрудник компании SeaWorld]:

«Для нас это одно из самых замечательных мероприятий – приехать в больницу, познакомить детей с животными и сделать день маленьких пациентов немного ярче».

SeaWorld за время своего существования спасла 40 000 животных.

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