Экзотические гости: кенгуру, питон и аллигатор навестили детей в больнице в США

Привычный распорядок дня в детской больнице в калифорнийском Сакраменто нарушил визит экзотических гостей. Их привезли сюда..
Дата загрузки: 2024-06-06
Юных пациентов навестили черепаха, сова и двупалый ленивец родом из Южной Америки. К ним присоединились тигровый питон и кенгуру по кличке Пенелопа. А это аллигатор Спайк. Его спасли в 1994 году, забрав из наркопритона.
[Майк Данн, сотрудник компании SeaWorld]:
«У каждого животного своя уникальная история. Именно этим мы хотим поделиться с детьми и персоналом, поскольку люди могут внести большой вклад в улучшение жизни животных и просвещение общества».
Впрочем, главная цель – скрасить нелёгкую жизнь маленьких пациентов. Здесь немало тяжелобольных. У 14-летней Далилы лимфолейкоз. Сейчас, забыв о недуге, она пришла покормить кенгуру листом салата.
[Далила Макфолл, пациентка]:
«Мне нравятся животные и нравится их кормить».
Врачи отмечают, что юным пациентам очень трудно в больнице. Их окружают незнакомая обстановка и чужие люди, которые делают им болезненные процедуры. Но детям по-прежнему нужны детство, игры и веселье.
[Сара Андерсон, врач]:
«В их палате вдруг появляется пушистый зверёк, и это становится главным событием дня. Дети улыбаются, у них возникают другие впечатления, и они уже запоминают не уколы и боль и не страх перед больницей, а встречу с животным. Именно это воспоминание они унесут с собой».
Компания SeaWorld устраивает такие встречи в детских больницах ежегодно.
[Майк Данн, сотрудник компании SeaWorld]:
«Для нас это одно из самых замечательных мероприятий – приехать в больницу, познакомить детей с животными и сделать день маленьких пациентов немного ярче».
SeaWorld за время своего существования спасла 40 000 животных.
Короткая ссылка на эту страницу: