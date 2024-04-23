В Сенегале глухонемых детей принимают в обычные школы

Это обычный урок в школе в Дакаре – столице Сенегала. Но здесь материал объясняют не только..
Дата загрузки: 2024-04-24
[Умар Диоп, директор школы]:
«Для этого класса мы наняли помощника школьного преподавателя. Ассистент помогает учителю на уроках, поскольку обучен языку жестов. А учитель обучен педагогике, поэтому у детей не будет трудностей с пониманием на уроке».
В числе глухонемых школьников Мухаммед Салл. Учится здесь уже несколько месяцев, причём бесплатно. Раньше у него такой возможности не было.
По данным ЮНИСЕФ, 60% детей-инвалидов в Сенегале вообще не ходят в школу. Причин несколько: непонимание и неприятие в обществе, желание родителей спрятать детей от чужих глаз и дороговизна обучения – школы для учеников с особыми потребностями в основном частные.
Теперь ситуация меняется. Школьникам объясняют, что к инвалидам надо относиться с добротой. Желающие даже обучаются языку жестов, чтобы общаться с глухонемыми одноклассниками.
[Папе Амадоу Ло, ассистент преподавателя]:
«Мы стремимся помочь детям, поскольку все они равны. Поэтому у нас есть инклюзивные классы или школы. Мы гармонизируем отношения между слышащими и глухонемыми учениками. И это работает, поскольку школьники помогают друг другу».
Для Мухаммеда учёба важна. Она поможет ему развить свои таланты. Подросток хорошо рисует, а также мастерит модели домов и лодок.
[Хадиджа Кундио, мама школьника]:
«Мухаммеду нравятся его увлечения. Я не смогу жить с ним вечно. Поэтому я прошу его учиться, чтобы потом он мог работать и содержать себя».
Проект по обучению глухонемых детей запустили благотворительная организация «Гуманность и инклюзивность» и Министерство образования Сенегала. Пока в программе участвуют четыре государственные школы.
Короткая ссылка на эту страницу: