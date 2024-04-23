В Сенегале глухонемых детей принимают в обычные школы

Это обычный урок в школе в Дакаре – столице Сенегала. Но здесь материал объясняют не только..

[Умар Диоп, директор школы]:

«Для этого класса мы наняли помощника школьного преподавателя. Ассистент помогает учителю на уроках, поскольку обучен языку жестов. А учитель обучен педагогике, поэтому у детей не будет трудностей с пониманием на уроке».

Это обычный урок в школе в Дакаре – столице Сенегала. Но здесь материал объясняют не только голосом, но и на языке жестов. Это делает ассистент преподавателя. Пятеро учеников в классе глухонемые.

В числе глухонемых школьников Мухаммед Салл. Учится здесь уже несколько месяцев, причём бесплатно. Раньше у него такой возможности не было.

По данным ЮНИСЕФ, 60% детей-инвалидов в Сенегале вообще не ходят в школу. Причин несколько: непонимание и неприятие в обществе, желание родителей спрятать детей от чужих глаз и дороговизна обучения – школы для учеников с особыми потребностями в основном частные.

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Теперь ситуация меняется. Школьникам объясняют, что к инвалидам надо относиться с добротой. Желающие даже обучаются языку жестов, чтобы общаться с глухонемыми одноклассниками.

[Папе Амадоу Ло, ассистент преподавателя]:

«Мы стремимся помочь детям, поскольку все они равны. Поэтому у нас есть инклюзивные классы или школы. Мы гармонизируем отношения между слышащими и глухонемыми учениками. И это работает, поскольку школьники помогают друг другу».

Для Мухаммеда учёба важна. Она поможет ему развить свои таланты. Подросток хорошо рисует, а также мастерит модели домов и лодок.

[Хадиджа Кундио, мама школьника]:

«Мухаммеду нравятся его увлечения. Я не смогу жить с ним вечно. Поэтому я прошу его учиться, чтобы потом он мог работать и содержать себя».

Проект по обучению глухонемых детей запустили благотворительная организация «Гуманность и инклюзивность» и Министерство образования Сенегала. Пока в программе участвуют четыре государственные школы.

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