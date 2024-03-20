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В Италии вымирают газетные киоски

В Италии вымирают газетные киоски

Семья Фабиано Помпеи с 1948 года каждый день открывала свой газетный киоск рядом с величественной базиликой..

Дата загрузки: 2024-03-20

В Италии вымирают газетные киоски
Семья Фабиано Помпеи с 1948 года каждый день открывала свой газетный киоск рядом с величественной базиликой Святого Иоанна Латеранского в Риме.

Раньше это был процветающий бизнес. Но продолжительный спад продаж газет заставил многие киоски закрыться.

Лавка этой семьи тоже оказалась в их числе.

[Фабиано Помпеи, житель Рима]:

«До определённого момента можно идти на жертвы, но если мало зарабатываешь или даже теряешь деньги, лучше закрыться и заняться чем-то другим, даже если это причиняет боль внутри. Каждую ночь мне снится мой киоск, потому что он в моём сердце».

По оценкам отраслевой организации Snag, за последние 20 лет закрылось две трети новостных киосков Италии. Осталось лишь около 12 000.

Основная причина – падение продаж газет, которые составляли основную часть доходов киосков.

В 2004 году в киосках ежедневно продавалось более 9,5 миллионов газет. К январю 2024 года этот показатель упал до 950 000.

Киоск Стефано Ди Персио находится рядом с офисом крупнейшей газеты Рима. Раньше он продавал сотни газет каждый день, теперь – не более 50.

[Стефано Ди Персио, владелец газетного киоска]:
«Печатные СМИ и издательское дело почти вымерли. Доходы такие же, как и тридцать лет назад, но цены выросли в четыре раза. Всё стоит дороже, а ты по-прежнему зарабатываешь столько же».

Торговые автоматы и туризм помогают некоторым киоскам оставаться на плаву.

Правительство также оказывает поддержку в виде льгот. Но многие владельцы говорят, что этого недостаточно, чтобы их спасти.
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